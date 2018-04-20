Кто в ЦБ больше всех заработал

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов Сергей Портер / Ведомости

Больше всех из сотрудников Центробанка за 2017 г. заработал первый зампред Сергей Швецов. Он задекларировал доход в 88,6 млн руб. – почти втрое больше, чем в 2016 г., когда он заработал 30,6 млн руб. Швецову принадлежит земельный участок и гостевой дом, квартира и доля еще в одной квартире в России, квартира в Испании, а также дом в США, следует из документов, опубликованных в пятницу на сайте ЦБ.

Из декларации Швецова пропали пять квартир в Мексике, которыми он владел через траст. Чиновникам и руководителям ЦБ с прошлого года запрещено владеть «иностранными финансовыми инструментами», в том числе и через третьих лиц и доверительное управление. Швецов должен принять решение – урегулировать тему с трастом либо принять решение о своей карьере, говорил год назад директор департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Банка России Руслан Вестеровский.

Супруга Швецова заработала 35,7 млн руб., ей принадлежит 4 земельных участка, дом и две квартиры в России и автомобиль Infinity FX37.

Швецов в 2014–2015 гг. возглавлял список самых богатых сотрудников регулятора. Однако в 2016 г. лидером стала другой зампред ЦБ – Ольга Скоробогатова: она тогда заработала 74,2 млн руб. По итогам прошлого года она задекларировала 62,3 млн руб. Вся недвижимость Скоробогатовой находится в России: два земельных участка, два дома, четыре квартиры и два гаража. Муж зампреда ЦБ, которому принадлежит доля в российской квартире и Mercedes-Benz CLS-Class, зарегистрировал доход в 1714 руб.

На третьем месте в списке самых богатых сотрудников регулятора – первый зампред Ксения Юдаева. Она заработала в 2017 г. 40,3 млн руб. против 31,9 млн руб. годом ранее. Ее собственность за год не изменилась: два земельных участка (один из них в долевой собственности), жилой дом, две квартиры и BMW X6.

Сергей Швецов курирует финансовые рынки и их профучастников, Ольга Скоробогатова – работу Национальной платежной системы и денежное обращение, Ксения Юдаева – экономическое моделирование и прогнозирование и установление официальных курсов валют к рублю.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заработала в прошлом году 33,8 млн руб., что на 6,9 млн руб. больше, чем за 2016 г. Собственность председателя ЦБ также не изменилась: квартира, доля еще в одной квартире и автомобиль Jaguar S-type.