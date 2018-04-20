Кто в ЦБ больше всех заработал

Первый зампред Сергей Швецов заработал в 2017 году 88,6 млн рублей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Больше всех из сотрудников Центробанка за 2017 г. заработал первый зампред Сергей Швецов. Он задекларировал доход в 88,6 млн руб. – почти втрое больше, чем в 2016 г., когда он заработал 30,6 млн руб. Швецову принадлежит земельный участок и гостевой дом, квартира и доля еще в одной квартире в России, квартира в Испании, а также дом в США, следует из документов, опубликованных в пятницу на сайте ЦБ.

Из декларации Швецова пропали пять квартир в Мексике, которыми он владел через траст. Чиновникам и руководителям ЦБ с прошлого года запрещено владеть «иностранными финансовыми инструментами», в том числе и через третьих лиц и доверительное управление. Швецов должен принять решение – урегулировать тему с трастом либо принять решение о своей карьере, говорил год назад директор департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Банка России Руслан Вестеровский.

Супруга Швецова заработала 35,7 млн руб., ей принадлежит 4 земельных участка, дом и две квартиры в России и автомобиль Infinity FX37.

Швецов в 2014–2015 гг. возглавлял список самых богатых сотрудников регулятора. Однако в 2016 г. лидером стала другой зампред ЦБ – Ольга Скоробогатова: она тогда заработала 74,2 млн руб. По итогам прошлого года она задекларировала 62,3 млн руб. Вся недвижимость Скоробогатовой находится в России: два земельных участка, два дома, четыре квартиры и два гаража. Муж зампреда ЦБ, которому принадлежит доля в российской квартире и Mercedes-Benz CLS-Class, зарегистрировал доход в 1714 руб.

На третьем месте в списке самых богатых сотрудников регулятора – первый зампред Ксения Юдаева. Она заработала в 2017 г. 40,3 млн руб. против 31,9 млн руб. годом ранее. Ее собственность за год не изменилась: два земельных участка (один из них в долевой собственности), жилой дом, две квартиры и BMW X6.

Сергей Швецов курирует финансовые рынки и их профучастников, Ольга Скоробогатова – работу Национальной платежной системы и денежное обращение, Ксения Юдаева – экономическое моделирование и прогнозирование и установление официальных курсов валют к рублю.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заработала в прошлом году 33,8 млн руб., что на 6,9 млн руб. больше, чем за 2016 г. Собственность председателя ЦБ также не изменилась: квартира, доля еще в одной квартире и автомобиль Jaguar S-type.

Какие доходы получили руководители ЦБ в 2017 г. (млн руб.)

Сергей Швецов первый зампред ЦБ 88,57
Ольга Скоробогатова первый зампред ЦБ 62,25
Ксения Юдаева первый зампред ЦБ 40,34
Владимир Чистюхин зампред ЦБ 38,91
Дмитрий Тулин первый зампред ЦБ 36,99
Дмитрий Скобелкин зампред ЦБ 34,4
Эльвира Набиуллина председатель ЦБ 33,79
Руслан Вестеровский зампред ЦБ 28,96
Василий Поздышев зампред ЦБ 28,92
Ольга Полякова зампред ЦБ 26,6
Александр Торшин зампред ЦБ 18,87
Виктор Берестовой зампред ЦБ 18,36
Владимир Сафронов зампред ЦБ 17,85
Сбросить сортировку
Данные: ЦБ
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете