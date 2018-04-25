Азиатско-Тихоокеанский банк не принимает вклады населения

Азиатско-Тихоокеанский банк временно не принимает вклады населения Евгений Разумный / Ведомости

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) временно не принимает вклады населения, сообщил оператор колл-центра банка корреспонденту «Ведомостей»: «В банке происходит обновление программного обеспечения, и поэтому несколько дней невозможно будет оформить вклад». Когда завершится обновление, оператор не знает: «Скорее всего, до конца недели будет недоступно».

Снять деньги со счета клиент АТБ может, ответил другой оператор на другой звонок в колл-центр. Он тоже не смог назвать дату, когда завершится обновление программного обеспечения: «Как завтра, так и через три дня».

Длительного обновления может потребовать программное обеспечение Core Banking System, рассуждает розничный банкир. «Как правило, обновление этих программ не отражается на функционировании банка, хотя и бывают выходящие из ряда вон ситуации. Теоретически такое возможно, но это редкая сверхъестественная ситуация, и она, конечно, не характеризует банк с положительной точки зрения», – объясняет он.

Теоретически такая ситуация возможна, говорит председатель правления компании IBS Сергей Мацоцкий: «Но я затрудняюсь вспомнить, чтобы на такой длительный срок прерывались типичные для банка операции». При обновлении программного обеспечения банки стараются избежать приостановки каких бы то ни было операций, считает он, - чтобы клиент ничего не увидел.

Обновление программного обеспечения, как правило, происходит на праздниках, знает еще один розничный банкир, сейчас впереди как раз майские праздники: «У банка может быть ограничение на привлечение вкладов, за этим пристально следит ЦБ. Не исключено, что банк выбрал месячный лимит».

АТБ по размеру активов занимает 65-е место в списке российских банков «Интерфакса ЦЭА». АТБ предупреждал в начале апреля в годовой отчетности: есть риск, что он не сможет продолжать работать непрерывно. ЦБ вел проверку в банке, сообщал АТБ, на момент составления отчетности банк не получил от регулятора ни акта проверки, ни предписания. Неопределенность с дополнительными резервами влияет на нормативы банка, другой фактор риска – возможные действия ЦБ в отношении АТБ, все это может вызвать «значительные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно», говорилось в годовом отчете.

Заочно арестован Тверской районный суд Москвы заочно арестовал совладельца АТБ Андрея Вдовина, сообщило РАПСИ. В отношении его заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере): Вдовина обвиняют в хищении порядка $13 млн. По данным следствия, Вдовин в прошлом году покинул Россию и с тех пор в страну не возвращался. По словам представителя банкира, адвоката Станислава Акимова, претензии к Вдовину возникли из-за судебных разбирательств компаний V.M.H.Y. Holdings Ltd и Ashaya Investments Ltd., которые заключили договор займа. Спор связан исключительно с предпринимательской деятельностью двух юридических лиц и не имеет никакого отношения к Вдовину, заверил адвокат: «Идут гражданские процессы в судах Кипра, Латвии и России».

ЦБ в прошлом году направил банку и акционерам предписание снизить долю не более чем до 10%, это произошло после отзыва лицензии у «дочки» АТБ – «М2М прайвет банка». Вместо Андрея Вдовина, Алексея Масловского и Питера Хамбро, контролировавших по 22,5% акций банка, в списке акционеров АТБ в декабре 2017 г. появились другие лица. Основные акционеры АТБ на 19 февраля: Shelmer Holding Ltd Максима Чернавина (31,8%), Международная финансовая корпорация (25,38%), East Capital Financials Fund AB (10%), Epic vision Ltd (9,97%). У компании, которую контролируют Андрей Вдовин, Алексей Маслов и Питер Хамбро, ООО «ППФИН «Регион», – 8,24%, есть и другие, более мелкие акционеры. Тезка Максима Чернавина в марте 2017 г. в качестве эксперта Bank M2M Europe давал комментарии порталу Life.ru.

Резервы по «М2М прайвет банку» сформированы полностью, говорит представитель АТБ, банк полностью выполняет все требования ЦБ в части резервов.

Некоторые филиалы банка в силу технических причин не проводят операций пополнения или открытия новых вкладов, продолжает он, а обслуживание текущих счетов, пластиковых карт, а также операции по выдаче и переводам средств проводятся в штатном режиме и полностью. Обновление программного обеспечения будет закончено в ближайшее время. Банк не комментирует различного рода слухи и фантазии неназванных источников, заключил он.

«Ведомости» ожидают комментария представителя ЦБ.