Райффайзенбанк нашел способ извиниться за масштабный сбой

Клиенты банка в пятницу не могли снять деньги в банкоматах и оплатить покупки

Клиенты Райффайзенбанка 20 апреля не могли снять деньги в банкоматах кредитной организации Максим Стулов / Ведомости

Райффайзенбанк принес извинения своим клиентам за масштабный сбой, произошедший 20 апреля. Об этом говорится в смс-сообщении, полученном корреспондентом «Ведомостей» и клиентом банка.

«В прошлую пятницу Вам могло быть непросто из-за сбоя наших сервисов», - говорится в сообщении (пунктуация сохранена). Банк выражает сожаления и обещает отменить свою комиссию за снятие денег с дебетовых карт в любых банкоматах России и мира с 27 апреля по 2 мая. «Пусть просто будет в праздники. Ваш Райффайзенбанк», - отмечается в сообщении.

Аналогичное сообщение опубликовано на сайте банка.

Клиенты Райффайзенбанка 20 апреля не могли снять деньги в банкоматах кредитной организации. «Ваш банк не отвечает. Операция прекращена. Попробуйте повторить операцию через некоторое время», - говорилось в сообщениях на мониторе банкоматов Райффайзенбанка.

Позже банк подтвердил информацию о масштабном сбое, который повлиял на работу некоторых сервисов кредитной организации. Проблемы возникли и в работе мобильного приложения банка на iOS. Чем был вызван сбой, банк не уточнял.