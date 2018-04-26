Райффайзенбанк нашел способ извиниться за масштабный сбой
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Райффайзенбанк принес извинения своим клиентам за масштабный сбой, произошедший 20 апреля. Об этом говорится в смс-сообщении, полученном корреспондентом «Ведомостей» и клиентом банка.
«В прошлую пятницу Вам могло быть непросто из-за сбоя наших сервисов», - говорится в сообщении (пунктуация сохранена). Банк выражает сожаления и обещает отменить свою комиссию за снятие денег с дебетовых карт в любых банкоматах России и мира с 27 апреля по 2 мая. «Пусть просто будет в праздники. Ваш Райффайзенбанк», - отмечается в сообщении.
Аналогичное сообщение опубликовано на сайте банка.
Клиенты Райффайзенбанка 20 апреля не могли снять деньги в банкоматах кредитной организации. «Ваш банк не отвечает. Операция прекращена. Попробуйте повторить операцию через некоторое время», - говорилось в сообщениях на мониторе банкоматов Райффайзенбанка.
Позже банк подтвердил информацию о масштабном сбое, который повлиял на работу некоторых сервисов кредитной организации. Проблемы возникли и в работе мобильного приложения банка на iOS. Чем был вызван сбой, банк не уточнял.