Финансы / Банки

Райффайзенбанк нашел способ извиниться за масштабный сбой

Клиенты банка в пятницу не могли снять деньги в банкоматах и оплатить покупки
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Райффайзенбанк принес извинения своим клиентам за масштабный сбой, произошедший 20 апреля. Об этом говорится в смс-сообщении, полученном корреспондентом «Ведомостей» и клиентом банка.

«В прошлую пятницу Вам могло быть непросто из-за сбоя наших сервисов», - говорится в сообщении (пунктуация сохранена). Банк выражает сожаления и обещает отменить свою комиссию за снятие денег с дебетовых карт в любых банкоматах России и мира с 27 апреля по 2 мая. «Пусть просто будет в праздники. Ваш Райффайзенбанк», - отмечается в сообщении.

Аналогичное сообщение опубликовано на сайте банка.

Клиенты Райффайзенбанка 20 апреля не могли снять деньги в банкоматах кредитной организации. «Ваш банк не отвечает. Операция прекращена. Попробуйте повторить операцию через некоторое время», - говорилось в сообщениях на мониторе банкоматов Райффайзенбанка.

Позже банк подтвердил информацию о масштабном сбое, который повлиял на работу некоторых сервисов кредитной организации. Проблемы возникли и в работе мобильного приложения банка на iOS. Чем был вызван сбой, банк не уточнял.

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Комментарии  ()
Korsikanec
11:20 26.04.2018
Отмена комиссии за снятие денег с дебетовых карт?!? Позорище. У нормальных банков таких комиссий вообще не существует.
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