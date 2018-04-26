ЦБ объяснил причины санации Азиатско-Тихоокеанского банка

«Ведомости» обнаружили, что в банке продавались векселя компании-пустышки, на полгода раньше регулятора

Капитал АТБ снизился более чем на 30% при одновременном нарушении обязательных нормативов, говорит представитель ЦБ Евгений Разумный / Ведомости

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), о санации которого ЦБ объявил ночью 26 апреля, является одним из крупнейших и социально значимых банков Сибири и Дальнего Востока, сообщил представитель ЦБ в ответ на вопросы «Ведомостей» о причинах санации банка. АТБ ведет пенсионные счета и обслуживает компании с госучастием, кредитует региональных заемщиков в сфере производства и передачи теплоэнергии, лесной промышленности, выполнения рейсов на самолетах в районах Крайнего Севера, говорит он: нарушение непрерывности деятельности АТБ имело бы крайне негативные последствия для финансовой системы регионов.

Что случилось

Капитал АТБ снизился более чем на 30% при одновременном нарушении обязательных нормативов, говорит представитель ЦБ, это стало основанием для введения в банк временной администрации и его финансового оздоровления. Незадолго до введения временной администрации АТБ завершил формирование резервов по кредиту дочернему «М2М прайвет банку», который рухнул в декабре 2016 г., сказано в ответе регулятора. ЦБ дал банку отсрочку на год, но за год АТБ смог создать лишь около 80% резервов по кредиту и попросил о новой отсрочке. Ее регулятор предоставил банку до начала апреля.

АТБ формировал резервы по кредитам другим заемщикам, которые в свое время были использованы как канал вывода из банка денег для решения личных проблем его совладельца Андрея Вдовина, сообщил представитель ЦБ. Речь идет о компаниях V.M.H.Y. Holdings Limited, ООО «ФТК», Saymon Corp BVI.

Кроме того, ЦБ ограничил банку наращивание обязательств перед населением, а также ввел запрет на предоставление новых кредитов заемщикам, связанным с собственниками банка.

Обстоятельства непреодолимой силы

«В апреле 2018 г. вскрылись новые обстоятельства, которые принципиально изменили ситуацию», – уверяет представитель ЦБ. Инспекционная проверка выявила организованную продажу населению векселей компании ООО «ФТК» в помещениях АТБ. Эти операции никак не отражались в отчетности банка. На начало апреля 2018 г. ФТК накопила задолженность по векселям 4,3 млрд руб., указывает представитель ЦБ.

Корреспондент «Ведомостей» обнаружил, что АТБ продает населению векселя ФТК, осенью 2017 г. Об этом говорил контрагент банка и подтверждал сотрудник колл-центра АТБ. Оператор тогда сообщил, что для банка это не новый продукт и он его продает достаточно давно. Таким образом собственники АТБ финансировали свои проекты, рассказывал контрагент АТБ, но подтвердить это «Ведомостям» тогда не удалось.

Банку было запрещено наращивать кредитование ФТК, поскольку заемщик обладал всеми признаками неплатежеспособности и был связан с финансированием проектов Вдовина, говорит представитель ЦБ. Под ранее образовавшуюся задолженность ФТК банк сформировал 100%-ные резервы, замечает он. Компания, не имея денежных поступлений, могла расплачиваться по ранее выпущенным векселям исключительно с помощью выпуска новых – образовалась классическая финансовая пирамида, говорит представитель ЦБ. АТБ фактически управлял этой пирамидой, продавая людям векселя компании, задолженность которой перед самим собой признавал проблемной, практически безнадежной к погашению, указывает он.

«Перспективы урегулирования ситуации с держателями векселей будут определяться по итогам расследования и изучения ситуации», – сообщил представитель ЦБ.

«Бред какой-то. Я с ноября 2016 г. к банку отношения не имею. Каждый чих с ЦБ согласовывался», – написал Вдовин в ответ на вопросы «Ведомостей».