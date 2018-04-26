Азиатско-Тихоокеанский банк будет передан Фонду консолидации банковского сектора Сергей Портер / Ведомости

Ночью 26 апреля ЦБ объявил о санации Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), он будет передан Фонду консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольному регулятору. Функции временной администрации возложены на Управляющую компанию ФКБС, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, говорится в сообщении ЦБ. О причинах санации банка регулятор не сообщает.

О том, что АТБ может быть санирован, «Ведомостям» рассказывали человек, близкий к банку, человек, знающий это от сотрудников ЦБ, а также один из его контрагентов. Они указывали на проблемы банка с капиталом, а также на то, что ЦБ требовал смены собственника банка.

Проблемы АТБ тянутся с конца 2016 г., когда ЦБ отозвал лицензию у дочернего «М2М прайвет банка», — АТБ выдал тому кредит и должен был создать по нему 100%-й резерв. Однако ЦБ предоставил АТБ рассрочку на год, она истекала к началу 2018 г. Создать все резервы АТБ в срок не успел, рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к банку, его контрагент и человек, знающий это от сотрудников ЦБ. По словам двух собеседников «Ведомостей», за прошлый год банк создал резервы примерно под 80% кредита.

В начале года АТБ просил продлить отсрочку, и в середине марта регулятор согласился, но срок дал очень короткий — до начала апреля, указывали собеседники «Ведомостей». Однако к середине марта сотрудники ЦБ уже подготовили документ, где перечислили основания, почему АТБ должен быть санирован, говорил человек, знающий это от сотрудников регулятора. Создание резерва требовало от банка пополнение капитала, и регулятор на этом также настаивал. Кроме того, в банке весной завершалась проверка ЦБ, и дополнительные резервы, помимо М2М, привели бы к нарушению нормативов, говорили собеседники «Ведомостей». Банку оставалось досоздать минимум 1,56 млрд руб. по М2М, тогда норматив Н1.2 падал с 7,8 до 6,5%, считал ведущий методолог «Эксперта Ра» Юрий Беликов. «В таком сценарии без дополнительных вливаний в капитал или сворачивания доходных активов банк будет критически чувствителен к любому стрессу», - указывал он.

Неопределенность с дополнительными резервами влияет на нормативы банка, другой фактор риска – возможные действия ЦБ в отношении АТБ, все это может вызвать «значительные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно», говорилось в годовом отчете АТБ. Вчера представитель АТБ заверил, что резервы по М2М сформированы полностью.

Еще одно требование, на котором также настаивал ЦБ, – смена акционеров, крупнейшим из которых был Андрей Вдовин, бывший совладелец «Азбуки вкуса». Предписание снизить долю не более чем до 10% ЦБ направил банку и акционерам также после отзыва лицензии у М2М. В декабре 2017 г. банк его выполнил, но формально, говорили три собеседника «Ведомостей». Вместо Вдовина, Алексея Масловского и Питера Хамбро, контролировавших по 22,5% акций банка, в списке акционеров АТБ в декабре 2017 г. появились другие лица. Shelmer Holding Ltd (Британские Виргинские острова, владеет 31,8% АТБ) принадлежит рижанину Максиму Чернавину, сказано в документах банка. Человек с таким именем и фамилией в марте прошлого года в качестве эксперта Bank M2M Europe давал комментарии порталу Life.ru. Bank M2M Europe работает в Латвии и принадлежал Вдовину, но в сентябре прошлого года был продан. Теперь он называется Signet Bank AS и принадлежит 11 акционерам. Вдовин, Масловский и Хамбро сохранили доли в банке через компанию «ППФИН регион», но она снизила участие в банке до 8,24%. Регулятор хотел видеть «новое лицо», которое сможет докапитализировать банк, говорил человек, знающий это от сотрудников ЦБ. Весь прошлый год банк искал нового инвестора, но безуспешно.

Вчера же Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Вдовина, сообщило РАПСИ. В отношении его заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Вдовина обвиняют в хищении примерно $13 млн. По данным следствия, Вдовин в прошлом году покинул Россию и с тех пор в страну не возвращался. По словам представителя банкира, адвоката Станислава Акимова, претензии к Вдовину возникли из-за судебных разбирательств компаний V.M.H.Y. Holdings Ltd и Ashaya Investments Ltd., которые заключили договор займа. Спор связан исключительно с предпринимательской деятельностью двух юридических лиц и не имеет никакого отношения к Вдовину, заверил адвокат: «Идут гражданские процессы в судах Кипра, Латвии и России».

Вчера АТБ также приостановил прием вкладов населения, о чем корреспонденту «Ведомостей» сообщили в колл-центре банка. Там объяснили это обновлением программного обеспечения.

«Ведомости» ожидают комментариев ЦБ.