Что стало с Россельхозбанком при Дмитрии Патрушеве

Новый министр сельского хозяйства разобрался с частью старых проблем банка, но так и не смог превратить его в универсальный

Новой команде РСХБ придется продолжить решать все те же проблемы: расчищать баланс, выводить банк на устойчивую прибыль и снижать стоимость фондирования Максим Богодвид / РИА Новости

Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева, покидает Россельхозбанк (РСХБ), чтобы возглавить Министерство сельского хозяйства.

Патрушев работал председателем правления госбанка 8 лет: предправления РСХБ он был назначен в мае 2010 г. Тогда ему было 34 года. До прихода в РСХБ он работал в другом госбанке – ВТБ, где в должности старшего вице-президента отвечал за работу с крупными госкомпаниями.

Эпизод 1. Зачистка кадров

Патрушев пришел на место Юрия Трушина и быстро сменил руководителей большинства филиалов банка. «Против 11 из тех, кого мы заменили, возбуждены уголовные дела», – рассказывал он в интервью «Ведомостям» в 2014 г. Всего же было возбуждено 1500 уголовных дел, 68 из которых – против сотрудников банка, остальные – против клиентов. Общий ущерб от их действий Патрушев оценивал в 23,5 млрд руб.

Проблемы банка формировались в течение длительного времени и достались Патрушеву по наследству, говорит директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. При нем РСХБ стал более прозрачным, сильно изменились принципы внутреннего управления и подходы к анализу рисков, банк консолидировался и перестроил принципы управления филиальной сетью, добавляет он.

Патрушев замкнул риск-менеджмент, службу безопасности и внутреннего контроля на головной офис, а также уменьшил полномочия региональных филиалов. Раньше без согласования с головным офисом они могли выдать до нескольких миллиардов рублей, жаловался он в интервью «Ведомостям». «Наши шаги по централизации рисков, безопасности, внутреннего контроля позволили нам в 2013 г. предотвратить возможный ущерб на сумму около 100 млрд руб.», – объяснял он.

Эпизод 2. Расчистка баланса

Другая проблема, с которой пришлось столкнуться команде Патрушева, – необходимость создать огромные резервы по проблемным активам, говорит Проклов. Капитал на эти цели государство выделяло постепенно на протяжении последних лет. Всего с 2010 г. государство выдало РСХБ 278,6 млрд руб., а отчисления в резервы составили 403,7 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО.

С приходом Патрушева РСХБ сосредоточился на проблеме возврата проблемных кредитов, выданных прежней командой, и доначислении резервов, говорит аналитик Moody’s Ольга Ульянова. И хотя до сегодняшнего момента эта проблема решена не до конца, достижения заметны, говорит она: доля проблемных кредитов (включая кредиты под наблюдением) снизилась до 18% кредитного портфеля на начало 2018 г. с 27% на начало 2013 г., а покрытие их резервами за это время улучшилось до 58 с 31%.

«Быстро нарастить новый, более здоровый кредитный портфель банк не смог – этому помешали как неблагоприятные макроэкономические условия, так и состояние самого банка», – объясняет она.

Эпизод 3. С чистого листа

РСХБ при команде Патрушева стал более устойчивым и с точки зрения ресурсной базы: банк заместил дорогое зарубежное фондирование депозитами клиентов. «С одной стороны, в этом состояла целенаправленная стратегия банка, с другой – сказались и санкции США», – говорит Ульянова.

Патрушев хотел сделать РСХБ более универсальным, чтобы он ассоциировался не только с кредитованием АПК («Росколхоз», как называли его на рынке), доля которого в кредитном портфеле РСХБ в 2014 г. была 80%, а до этого и все 90%. Стратегия банка предполагала снизить ее до 70%. К концу 2017 г. она была 48%.

Новой команде РСХБ придется продолжить решать все те же проблемы: расчищать баланс, выводить банк на устойчивую прибыль и снижать стоимость фондирования – оно хоть стало локальным, но по-прежнему дорогое по сравнению с другими госбанками, добавляет Ульянова.

Сейчас банк находится в той стадии, когда ему нужно демонстрировать рост процентной маржи и выходить на прибыль, замечает Проклов. Отчасти это вопрос бизнес-модели: с одной стороны, РСХБ сохраняет свой политический мандат в качестве банка кредитования агропромышленного комплекса, с другой стороны, он должен развиваться как универсальный банк и в такой модели не должен быть планово убыточным, говорит он.

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