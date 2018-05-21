Почему бывший вице-президент США был в рядах демонстрантов у Белого дома
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Бывший вице-президент США Альберт Гор стал борцом за экологию и завел бизнес, созвучный его идеям. Он непримиримый антагонист Дональда Трампа, который намерен выйти из Парижского соглашения по климату
В окружении детей и внуков Альберт Гор прошел с 200 000 демонстрантов по улицам Вашингтона (Колумбия) в нестерпимо ярком солнечном свете. Было это год назад.
Толпа промаршировала мимо нового отеля Trump International на Пенсильвания-авеню к дому под номером 1600 (Белый дом), самому известному адресу в Северной Америке.
«Я проработал восемь лет в Белом доме и даже представить себе не мог, что буду участвовать в акции рядом с ним», – говорит бывший вице-президент США, который провел большую часть того жаркого дня с плакатом природоохранной организации и позируя для селфи с соратниками по протесту против изменения климата.
Generation Investment Management LLP
Инвесткомпания
Учредители – группа из семи партнеров во главе с бывшим вице-президентом США Альбертом Гором и бывшим гендиректором Goldman Sachs Asset Management Дэвидом Бладом.
Активы под управлением (на 31 декабря 2017 г.) – $18,5 млрд.
Основана в 2004 г. Имеет офисы в Лондоне и Сан-Франциско.
Годы, прошедшие с тех пор, как Гор с минимальной разницей голосов и скандалом упустил свой шанс стать лидером свободного мира (в 2000 г. он получил меньше голосов выборщиков, чем Джордж Буш-младший, дело пришлось решать Верховному суду США. – «Ведомости»), он успешно примерил на себя роль одного из лидеров международного экологического движения.
Активность в борьбе с изменением климата принесла ему Нобелевскую премию мира (он разделил ее с Межправительственной группой экспертов по изменению климата в 2007 г.), а документальный фильм, снятый по его книге «Неудобная правда», выиграл два «Оскара» (лучшая документальная лента и лучшая песня в 2007 г.) и «Грэмми».
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