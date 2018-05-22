Сбербанк договорился с Emirates NBD о продаже турецкого Denizbank

Он продаст свою «дочку» дешевле, чем покупал

Сбербанк рассчитывает продать дубайскому банку свою турецкую «дочку» в 2018 г. Murad Sezer / Reuters

Один из крупнейших банков ОАЭ Emirates NBD купит 99,85% турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank за 14,61 млрд турецких лир ($3,18 млрд). О подписании соответствующего обязывающего соглашения сообщил российский госбанк.

Цена основана на консолидированном собственном капитале Denizbank на 31 октября 2017 г., отмечается в сообщении. Расчеты пройдут по механизму locked box. Emirates NBD выплатит процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 г. и по дату закрытия сделки, при этом прибыль Denizbank за это время останется в распоряжении покупателя. На закрытии сделки Сбербанк уступит Emirates NBD права требования по выданным Denizbank субординированным кредитам.

Сделку еще предстоит одобрить регулирующим органам Турции, России, ОАЭ и других государств, в которых работает Denizbank. Ожидается, что она будет закрыта в 2018 г.

Головной офис Denizbank расположен в Турции, банк является пятым по величине в этой стране, размер его активов на 31 марта 2018 г. составляет 169,4 млрд турецких лир ($36,88 млрд), собственный капитал – 13,7 млрд ($2,98 млрд). Сбербанк купил Denizbank в 2012 г. за $3,5 млрд, это крупнейший зарубежный дочерний банк группы.

«Решение о продаже Denizbank связано с изменением стратегии в части международного развития группы Сбербанк и позволит нам в дальнейшем сконцентрировать свое внимание на развитии экосистемы Сбербанка», – приводится в сообщении Сбербанка комментарий его президента Германа Грефа. Ранее Греф указывал, что причинами, подтолкнувшими банк начать переговоры о продаже турецкой «дочки», стали ужесточение конкуренции и сложности в работе на рынке Турции.

Изначально против сделки выступал турецкий регулятор – BDDK, однако затем руководству Denizbank удалось убедить президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ее целесообразности, несмотря на растущее отчуждение Турции и стран Персидского залива, писало Reuters. По данным агентства, сумма сделки должна была составить $5,3 млрд.

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