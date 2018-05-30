Государство может увеличить вливания в капитал Россельхозбанка

У банка остается около 100 млрд руб. незарезервированных проблемных кредитов Евгений Егоров / Ведомости

Россельхозбанк (РСХБ) может получить в этом году 15 млрд руб. в капитал от государства, сообщил зампред правления Кирилл Левин. Потребность банка в капитале в этом году он оценивает в 30 млрд руб. На 15 млрд руб. банк разместил вечные субординированные облигации, еще 5 млрд руб. на поддержку банка заложены в бюджет, остальные 10 млрд руб. РСХБ рассчитывает получить от государства дополнительно. «Мы очень надеемся, что акционер поддержит нас в этом вопросе, 10 млрд руб. не такая большая цифра», – сказал Левин, заметив, что решения еще нет.

Сегодня РСХБ отчитался за I квартал этого года: госбанк заработал 876 млн руб. чистой прибыли, следует из его сокращенной отчетности по МСФО. За аналогичный период прошлого года у госбанка был убыток – 3,9 млрд руб. За весь прошлый год в целом банк потерял 19,5 млрд руб. На вопрос, какой финансовый результат РСХБ ожидает по итогам этого года, Левин выразил надежду, что результат будет положительным.

Осенью Левин обещал, что полученных в прошлом году 50 млрд руб. от государства РСХБ хватит, чтобы весь 2018 год за помощью не обращаться. Тогда в бюджете было заложено тоже лишь 5 млрд руб. – остальное банку дали за счет дополнительных доходов бюджета.

Капитал банку нужен: у банка в I квартале относительно невысокие отчисления в резервы, которые могут быть выше в следующих кварталах, как это было в прошлом году, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Этим же и объясняется невысокая прибыль – банк направил в резервы лишь 10,6 млрд руб.

У банка остается около 100 млрд руб. незарезервированных проблемных кредитов: «В этом контексте и вливания капитала далеко не лишние, потому что банк еще и расти хочет», – резюмирует Данилов.