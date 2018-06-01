Финансы / Профучастники
Статья опубликована в № 4579 от 01.06.2018 под заголовком: «Сафмар» освобождает вагоны

ОВК отказалась выкупать свои акции у группы «Сафмар» на 8,2 млрд рублей

Такие выплаты могут привести к неисполнению обязательств перед кредиторами, опасается компания
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Возможность предъявить 10,42% акций Объединенной вагонной компании (ОВК) к выкупу у НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» появилась после внеочередного собрания акционеров в марте 2018 г. В нем приняло участие 70,83% акционеров. Среди голосовавших не было фондов «Сафмара», после собрания они предъявили акции к выкупу. Но совет директоров ОВК 7 мая не стал утверждать отчет о выкупе, а 8 мая гендиректор и акционер компании Роман Савушкин подал иск в Арбитражный суд Москвы о признании собрания недействительным. Компания указала, что на нем решался вопрос об одобрении поручительства «дочки» ОВК перед Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на покупку вагонов, но он находится в компетенции гендиректора. Это и дало миноритариям право предъявить акции к выкупу. Савушкин пытается оспорить результаты собрания, не допустить «серьезных убытков» обществу и обеспечить «непрерывность деятельности» ОВК.

Управляющие компании фондов хотят стать третьим лицом в разбирательстве, «чтобы высказать и свою позицию как акционера, и всех тех, кто в собрании не участвовал», говорит представитель УК, партнер ЕПАМ Дмитрий Степанов. Они также намерены подать свой иск.

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