Акционеры Сбербанка утвердят дивиденды на 271 млрд рублей

Около половины из них попадут в бюджет уже в этом году

В список кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка включены 14 человек Андрей Гордеев / Ведомости

Сегодня в Москве в главном здании Сбербанка на улице Вавилова, 19, пройдет годовое общее собрание акционеров госбанка. Оно начнется в 10.00 мск.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал направить на дивиденды 36,2% чистой прибыли госбанка по МСФО. Это 271 млрд руб., или по 12 руб. на одну акцию (как обычную, так и привилегированную). Из них около половины – 135,5 млрд руб. – придется на долю основного акционера госбанка - Центробанка.

В этом году дивиденды сразу будут направлены в доходы бюджета, и не будут записаны в прибыли ЦБ, поскольку тот, как говорилось в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2018-2020 гг., получать прибыль не планирует. Причина – убытки от санаций банков, которыми регулятор занялся самостоятельно с прошлого года.

В список кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка включены 14 человек. Акционерам банка предстоит утвердить дивиденды и избрать новый состав наблюдательного совета.

Список кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка

- Горегляд Валерий – главный аудитор Центробанка;

- Иванова Надежда – советник председателя Центробанка

- Игнатьев Сергей – советник председателя Центробанка;

- Златкис Белла – зампред парвления Сбербанка;

- Орешкин Максим – Министр экономического развития;

- Скоробогатова Ольга– первый зампред Центробанка;

- Швецов Сергей – первый зампред Центробанка;

- Греф Герман – президент Сбербанка;

- Ахо Эско Тапани – исполнительный председатель совета директоров East Office of the Finnish Industries;

- Богуславский Леонид – председатель совета директоров ООО «Иви.ру»;

- Кулешов Александр – ректор Сколковского института науки и технологий;

- Мау Владимир – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации;

- Меликьян Геннадий – заслуженный экономист России;

- Уэллс Надя – независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению.