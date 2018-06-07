Акционеры Сбербанка утвердят дивиденды на 271 млрд рублей
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Сегодня в Москве в главном здании Сбербанка на улице Вавилова, 19, пройдет годовое общее собрание акционеров госбанка. Оно начнется в 10.00 мск.
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал направить на дивиденды 36,2% чистой прибыли госбанка по МСФО. Это 271 млрд руб., или по 12 руб. на одну акцию (как обычную, так и привилегированную). Из них около половины – 135,5 млрд руб. – придется на долю основного акционера госбанка - Центробанка.
В этом году дивиденды сразу будут направлены в доходы бюджета, и не будут записаны в прибыли ЦБ, поскольку тот, как говорилось в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2018-2020 гг., получать прибыль не планирует. Причина – убытки от санаций банков, которыми регулятор занялся самостоятельно с прошлого года.
В список кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка включены 14 человек. Акционерам банка предстоит утвердить дивиденды и избрать новый состав наблюдательного совета.
Список кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка
- Горегляд Валерий – главный аудитор Центробанка;
- Иванова Надежда – советник председателя Центробанка
- Игнатьев Сергей – советник председателя Центробанка;
- Златкис Белла – зампред парвления Сбербанка;
- Орешкин Максим – Министр экономического развития;
- Скоробогатова Ольга– первый зампред Центробанка;
- Швецов Сергей – первый зампред Центробанка;
- Греф Герман – президент Сбербанка;
- Ахо Эско Тапани – исполнительный председатель совета директоров East Office of the Finnish Industries;
- Богуславский Леонид – председатель совета директоров ООО «Иви.ру»;
- Кулешов Александр – ректор Сколковского института науки и технологий;
- Мау Владимир – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации;
- Меликьян Геннадий – заслуженный экономист России;
- Уэллс Надя – независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению.
Как Сбербанк платил дивиденды
|Год выплаты
|По итогам года
|Доля от чистой прибыли
|Дивиденды на акцию, руб.
|2014
|2013
|20,00%
|6
|2015
|2014
|3,50%
|1,97
|2016
|2015
|20,00%
|0,45
|2017
|2016
|25,00%
|3,2