Финансовый омбудсмен не защитит должников

Президент дважды просил принять закон для помощи закредитованным гражданам Денис Абрамов / Ведомости

Финансовый уполномоченный не сможет защитить должников финансовых организаций, следует из закона, подписанного президентом 4 июня. В законе говорится, что обратиться к омбудсмену смогут только граждане, которым задолжали сами финансовые организации, причем не более 500 000 руб. Также финансовый уполномоченный сможет рассматривать жалобы на страховщиков, связанные с нарушениями при выплате возмещения.

Решения омбудсмена будут обязательны для финансовых организаций. С 2019 г. в обязательном порядке с ним должны будут сотрудничать страховщики, в 2020 г. к ним присоединятся микрофинансовые организации, а с 2021 г. – банки.

Если буквально читать закон, то из него следует, что помочь гражданам с реструктуризацией задолженности омбудсмен не сможет, зато в качестве требований к финансовой организации заемщик сможет указать, например, комиссии по кредиту, которые, по его мнению, были начислены неправомерно [и уже выплачены], рассказывает руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова. По ее словам, реструктуризация была исключена из закона, поскольку иначе омбудсмен не смог бы обработать все обращения.

Президент дважды просил принять закон для помощи закредитованным гражданам, потому что они оказываются в совершенно безвыходном положении, вспоминает финансовый омбудсмен на добровольных началах Павел Медведев. Концепция законопроекта, принятого в первом чтении, как раз предусматривала помощь заемщикам финансовых организаций, но после законопроект был кардинально изменен. «По моей статистике, на первом месте как раз просьбы граждан помочь с реструктуризацией кредитов, такие обращения идут от всех остальных с отрывом в 3-5 раз», – говорит Медведев. Авторы закона, по-видимому, предполагали, что он в первую очередь будет решать вопросы, связанные с ОСАГО, продолжает он, однако в законе есть техническая ошибка, из-за которой время присоединения страховых компаний не определено.

Жалобы заемщиков, связанные с кредитованием, не подпадают под категорию имущественных споров, признает представитель ЦБ. В то же время не исключена возможность их рассмотрения в добровольном порядке, на основании соглашения с банками, добавляет он.

Институт финансового омбудсмена принесет максимальную пользу, если будет решать проблемы всех групп банковских клиентов, считает директор дирекции дистанционных каналов и поддержки клиентов «ОТП банка» Денис Мавланов. Кредитные продукты по своей сути намного сложнее депозитных и сберегательных, поэтому непонимания и разногласий между клиентами и банками всегда будет возникать больше именно при обслуживании кредитов и кредитных карт, продолжает он.

В прошлом году в ЦБ поступило 224 000 жалоб потребителей, половина из них – на банки, еще 37% – на страховые компании, говорится в материалах ЦБ, половина претензий к банкам связана с кредитованием.

Заемщики чаще обращаются в банк, чем кредиторы, рассказывает Мавланов: если по депозиту раз в месяц выплачиваются проценты, то в кредитных продуктах регулярно возникают вопросы о ежемесячном платеже, учете транзакций, страховых случаях, работе с просроченной задолженностью – поводов для разногласий значительно больше. У заемщиков чаще всего бывают претензии к банкам по поводу отказа в реструктуризации валютных кредитов и налогов, говорит управляющий директор управления по работе с розничным бизнесом Росевробанка Артем Гребнев.

«В ходе дискуссий мы договорились, что финансовый омбудсмен должен стать на первом этапе медиатором, способствуя нахождению компромиссов в спорах между банками и заемщиками, в том числе реструктуризации задолженности», – заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, к 2021 г. по мере накопления опыта работы омбудсмена с небанковскими институтами и в рамках добровольной медиации будут подготовлены поправки, наделяющие омбудсмена правом принятия обязательных решений для банков во взаимоотношениях с заемщиками.

Представитель Роспотребнадзора не смог оперативно ответить на запрос.