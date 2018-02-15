Почему не заработает фонд защиты бизнесменов от сизо
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Предпринимательское сообщество готово на нестандартные меры, чтобы защититься от СИЗО. Принятые по инициативе Дмитрия Медведева поправки в Уголовный кодекс (УК), предписывающие заключать в СИЗО подозреваемых в экономических преступлениях только в исключительных случаях, не работают: как показывает статистика, суды удовлетворяют 81–85% ходатайств о заключении под стражу предпринимателей. Идея бизнес-омбудсмена Бориса Титова – создать фонд, который гарантировал бы судам внесение залога для подследственных и обвиняемых по экономическим статьям предпринимателей, по сути, сброситься на подобие общака, – это еще одна попытка противостоять репрессивной тенденции в рамках реально возможного. Но едва ли она сработает – освобождение под залог судам не интересно.
Идея звучит как предвыборная (Титов баллотируется в президенты), но она возникла не вчера. В ноябре 2017 г. руководитель проекта Александр Хуруджи (бизнесмен, отсидевший в СИЗО девять месяцев под следствием, в итоге обвинения с него были сняты) говорил, что уже проведены встречи с партнерами, которые обеспечат наполнение фонда – 100 млн руб. (сумма определена исходя из средней величины уже принятых залогов в 5 млн руб.). Предполагается, что 15% залога арестованный будет вносить сам, а 85% добавит фонд.
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