От редакции
Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: От редакции: Страдательный залог

Страдательный залог

Бизнес-омбудсмен предлагает легализовать выкуп предпринимателей из-под стражи до суда

Предпринимательское сообщество выходит на новый уровень диалога с государством – диалога заложника и похитителя. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил прописать в законе новый вид защиты бизнесменов от посадки в сизо на время следствия и суда: залог в размере инкриминируемого ущерба. Если перевести идею омбудсмена с юридического языка на бытовой, это выкуп, освобождение за деньги, а с учетом опасных для жизни и рассудка условий содержания в российских сизо – в каких-то случаях и покупка жизни. В менее драматических обстоятельствах это плата за сохранение бизнеса: если предприниматель сидит в сизо, его бизнес, как правило, катится под откос, а часто вовсе прекращает свое существование.

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