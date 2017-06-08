Страдательный залог

Предпринимательское сообщество выходит на новый уровень диалога с государством – диалога заложника и похитителя. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил прописать в законе новый вид защиты бизнесменов от посадки в сизо на время следствия и суда: залог в размере инкриминируемого ущерба. Если перевести идею омбудсмена с юридического языка на бытовой, это выкуп, освобождение за деньги, а с учетом опасных для жизни и рассудка условий содержания в российских сизо – в каких-то случаях и покупка жизни. В менее драматических обстоятельствах это плата за сохранение бизнеса: если предприниматель сидит в сизо, его бизнес, как правило, катится под откос, а часто вовсе прекращает свое существование.

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