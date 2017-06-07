Бизнес-омбудсмен готов обменять свободу предпринимателей на деньги А. Гордеев / Ведомости

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает дать предпринимателям, обвиняемым по экономическим статьям УК, право на безусловную защиту от пребывания в сизо до момента вынесения приговора. Условием для ее применения должно стать согласие бизнесмена внести залог в размере, равном или превышающем сумму инкриминируемого ущерба. С такой инициативой Титов выступил во вторник на заседании совета уполномоченных по защите прав предпринимателей Южного округа в Ростове-на-Дону. Расширение порядка применения залога защитит предпринимателей от ситуаций, в которых их бизнес рушится из-за неправомерного вмешательства правоохранителей, надеется Титов.

Формально в УПК и сейчас есть запрет на арест бизнесменов, но суды отказываются распространять его на подозреваемых и обвиняемых по статьям 159–159.3 УК (мошенничество, мошенничество в сфере кредитования, мошенничество при получении выплат и с использованием платежных карт) и 165 (причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Между тем именно по этим статьям чаще всего выдвигают обвинения в отношении предпринимателей. О том, что запрет на аресты работает плохо, свидетельствуют и результаты акции «Стоп-арест», говорит общественный уполномоченный по защите предпринимателей от необоснованных арестов Александр Хуруджи (см. врез). Проблема еще и в том, что участились случаи ареста имущества, абсолютно несоразмерного ущербу, отмечает он: например, ущерб оценивается в 15 млн руб., а арестовали активы на 1,5 млрд. Внесение залога, кратного сумме ущерба, – например, с коэффициентом 1,5 – наряду с созданием специального залогового фонда для помощи предпринимателям могло бы решить эту проблему, считает Хуруджи.

Стоп-арест За два месяца в аппарате уполномоченного получили около 700 обращений от бизнесменов, оказавшихся за решеткой. Почти треть из них решено поддержать (речь идет о подготовке документов о пересмотре меры пресечения), 11 заявителям мера пресечения уже изменена.

Это не первая попытка бизнес-омбудсмена остановить рост числа арестованных предпринимателей. Так, в прошлом году он предложил наделить прокурора исключительным правом ходатайствовать об аресте – по аналогии с полномочиями, которыми гособвинитель располагает в уголовном процессе (эту инициативу уже поддержал генпрокурор Юрий Чайка).

Предложение звучит целесообразно, считает зампред комитета Госдумы по законодательству Рафаэль Марданшин: залог – более эффективная мера, чем, например, домашний арест. Ну и вопрос о возмещении ущерба заранее решен – к моменту вынесения приговора все имущество обычно уже спрятано, отмечает депутат. Он напоминает, что большое количество дел о мошенничестве разваливается, не доходя до суда, и в таких ситуациях арест явно излишен.

Инициатива труднореализуемая, предупреждает профессор МГУ Леонид Головко. Во-первых, в уголовном деле ущерб очень часто не очевиден с самого начала и уточняется в ходе следствия. Во-вторых, запрет на аресты предпринимателей и так существует, хотя и очень неоднозначно оценивается правоприменителями. Случаи его нарушения – это прежде всего проблема правоприменения и попытка реагировать на них внедрением новой нормы может привести лишь к еще большей дискредитации самой идеи, полагает эксперт.