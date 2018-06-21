ЦБ обязал банки проверять устройства, с которых клиенты переводят деньги

Это должно помочь в борьбе с отмыванием доходов

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Использование IT-характеристик для анализа деятельности клиентов рекомендовано ЦБ Максим Стулов / Ведомости

Борцам с отмыванием доходов и финансированием терроризма навязан новый инструмент: по новой, апрельской, версии положения ЦБ, банки обязаны анализировать специфические и уникальные настройки и параметры устройств, с помощью которых клиенты переводят деньги, и присваивать этим устройствам идентификаторы. Если идентификаторы у разных клиентов совпадут, банк должен будет считать их клиентами с повышенным уровнем риска, объяснила управляющий директор по IT и технологиям «Абсолют банка» Наталья Поздеева.

Использование IT-характеристик для анализа деятельности клиентов рекомендовано ЦБ и используется многими банками, включая ВТБ, говорит его представитель: нововведение просто закрепило сложившуюся практику.