Статья опубликована в № 4592 от 21.06.2018 под заголовком: Банк узнает устройство клиента
ЦБ обязал банки проверять устройства, с которых клиенты переводят деньги
Это должно помочь в борьбе с отмыванием доходов
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Использование IT-характеристик для анализа деятельности клиентов рекомендовано ЦБ
Максим Стулов / Ведомости
Борцам с отмыванием доходов и финансированием терроризма навязан новый инструмент: по новой, апрельской, версии положения ЦБ, банки обязаны анализировать специфические и уникальные настройки и параметры устройств, с помощью которых клиенты переводят деньги, и присваивать этим устройствам идентификаторы. Если идентификаторы у разных клиентов совпадут, банк должен будет считать их клиентами с повышенным уровнем риска, объяснила управляющий директор по IT и технологиям «Абсолют банка» Наталья Поздеева.
Использование IT-характеристик для анализа деятельности клиентов рекомендовано ЦБ и используется многими банками, включая ВТБ, говорит его представитель: нововведение просто закрепило сложившуюся практику.
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