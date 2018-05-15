Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4566 от 15.05.2018 под заголовком: Куда ведет закрытие британских офшоров

Куда ведет раскрытие оффшоров

Заместитель директора «Трансперенси интернешнл-Россия» Илья Шуманов о новой реальности раскрытия реестров Британских Виргинских островов, Кайманов и других популярных у состоятельных россиян юрисдикций
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Накануне саммита большой восьмерки в мае 2013 г. премьер Великобритании Дэвид Кэмерон направил открытое письмо руководству британских заморских территорий – юрисдикций, многие из которых называют офшорными центрами: «Пришло время навести порядок у себя дома, и я прошу заморские территории и коронные владения поддержать инициативу Великобритании по обмену налоговой информацией и раскрытию конечных бенефициаров компаний». Британский истеблишмент оценил инициативу Кэмерона, но финансовый сектор встретил ее настороженно. Одна из юридических фирм, работающих с офшорами, в своем обзоре офшорного рынка за 2017 г. сообщила, что в преддверии Brexit Кэмерон должен был публично разгромить офшорные центры, чтобы продемонстрировать Европе первенство Великобритании в этой сфере, – хотя такое рвение могло быть опасным для самого премьера.

Спустя пять лет волна Brexit смыла самого Кэмерона, но не повестку, которую он продвигал. 1 мая 2018 г. британский парламент принял резонансный закон о санкциях и противодействии отмыванию денег, предписавший британским заморским территориям к 2021 г. создать публичные реестры компаний, раскрыв их конечных бенефициаров, – как это сделали в 2015 г. в самой Великобритании.

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