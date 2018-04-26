Росфинмониторинг нашел в офшорных досье махинации российских чиновников
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Росфинмониторинг изучил панамское и райское досье, обнаружив в обнародованных документах информацию о сомнительных операциях на несколько миллиардов рублей, к которым были причастны российские высокопоставленные должностные лица. Об этом в среду сообщил директор ведомства Юрий Чиханчин. Среди них, по его словам, есть чиновники из губернаторского и депутатского корпуса, руководящего состава разных ведомств. Всего за 2017 г. Росфинмониторинг провел более 3000 финансовых расследований, число уголовных дел, в которых были обнаружены коррупционные проявления, составило около 450, из них по публичным должностным лицам – 155. «Результаты расследований направлены в правоохранительные органы», – уточнил Чиханчин (его слова приводит пресс-служба Росфинмониторинга). Пользуются панамским досье и налоговики, о чем свидетельствовал их спор с «Милагро фудс», в котором они ссылались на данные из панамских документов.
Если Росфинмониторинг говорит о передаче материалов правоохранительным органам, то они должны быть переданы в ФСБ, а уже там должны оценить их перспективу и передать в случае необходимости для расследования в следственный департамент МВД или следственные органы ФСБ, говорит источник в центральном аппарате МВД. По его словам, сейчас о расследуемых уголовных делах по панамскому и другим офшорным досье информации нет. Не слышал о претензиях к кому-либо из чиновников в связи с панамским или другим досье и близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».
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