Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4556 от 26.04.2018 под заголовком: Досье нашло чиновников

Росфинмониторинг нашел в офшорных досье махинации российских чиновников

Вряд ли это приведет к реальным претензиям к кому-то из них
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Росфинмониторинг изучил панамское и райское досье, обнаружив в обнародованных документах информацию о сомнительных операциях на несколько миллиардов рублей, к которым были причастны российские высокопоставленные должностные лица. Об этом в среду сообщил директор ведомства Юрий Чиханчин. Среди них, по его словам, есть чиновники из губернаторского и депутатского корпуса, руководящего состава разных ведомств. Всего за 2017 г. Росфинмониторинг провел более 3000 финансовых расследований, число уголовных дел, в которых были обнаружены коррупционные проявления, составило около 450, из них по публичным должностным лицам – 155. «Результаты расследований направлены в правоохранительные органы», – уточнил Чиханчин (его слова приводит пресс-служба Росфинмониторинга). Пользуются панамским досье и налоговики, о чем свидетельствовал их спор с «Милагро фудс», в котором они ссылались на данные из панамских документов.

Если Росфинмониторинг говорит о передаче материалов правоохранительным органам, то они должны быть переданы в ФСБ, а уже там должны оценить их перспективу и передать в случае необходимости для расследования в следственный департамент МВД или следственные органы ФСБ, говорит источник в центральном аппарате МВД. По его словам, сейчас о расследуемых уголовных делах по панамскому и другим офшорным досье информации нет. Не слышал о претензиях к кому-либо из чиновников в связи с панамским или другим досье и близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике