Чем опасно новое офшорное досье

Новое расследование архива офшорной документации, названное международным консорциумом журналистов Paradise Papers («Райское досье»), рисует красочную картину отдельной экономической реальности офшоров. Но в 2017 г. воспринимать офшорные архивы только как сеть чисто коммерческих связей уже нельзя: теперь мир обречен смотреть на них сквозь призму политики.

Архив юридических компаний Appleby и Estera с Бермудских островов насчитывает 13,4 млн документов объемом 1,4 терабайта (в Panama Papers было 11,5 млн документов). Услугами офшорного регистратора пользовались, в частности, братья Ротенберги, Олег Дерипаска, бывшая жена главы «Роснефти» Марина Сечина, а также королева Елизавета II и корпорации масштаба Nike, Apple, Facebook. Практически все операции законны, отмечают комментаторы, но описываемые практики далеки от обычных граждан: без таких разоблачений обывателям сложно представить, как строится система глобальных денег и двойных стандартов, отмечает Илья Шуманов из «Трансперенси интернешнл».

Офшорная реальность сегодня – это отдельный мир: тут встречаются такие далекие в обычной реальности субъекты, как друг американского президента, а ныне министр торговли США, и компания, акционеры которой близки российскому президенту. Они никогда не встречались в реальности, заявил представитель министра журналистам – но это и не нужно: для таких встреч есть офшорная реальность.

Публикация офшорных архивов по замыслу расследователей должна способствовать повышению прозрачности, публикация Panama Papers полтора года назад активизировала эту борьбу, которая ведется на уровне G20 c 1998 г. Сейчас действует уже около 2000 двусторонних соглашений об обмене информации между странами, отмечает юрист Tax Advisor Александр Захаров. Но борьба во многом декларативна. В каких-то странах последовали репутационные отставки (премьер Исландии), уголовные дела (в Пакистане или Монголии), где-то власти начали собственное расследование. В России реакция была скромной. Владимир Путин подтвердил, что один из героев Panama Papers – Сергей Ролдугин (согласно архиву, миллиардер) – его друг, но он всего лишь меценат. Спустя год, как выяснила ВВС, бюджет фонда Ролдугина сократился в несколько раз. Генпрокуратура обещала провести собственное расследование панамских документов, о его результатах не известно, отмечает Шуманов.

Другое дело, что в 2017 г. информация Paradise Papers воспринимается уже совершенно иначе, чем Panama Papers в 2016 г. То, что принадлежащий Юрию Мильнеру и Алишеру Усманову фонд DST Global в 2009–2010 гг. покупал акции Facebook и Twitter на деньги «Газпром инвестхолдинга» и ВТБ, сквозь призму скандала о российском следе в американских выборах выглядит куда драматичнее, чем могло бы показаться еще полтора года назад. В 2012 г. фонд часть акций продал – это был просто бизнес, следует из комментария фонда DST для The New York Times. Но для американской прессы это все равно зловещие «деньги Кремля». Риски тем более высоки, что именно сейчас минфин США готовит отчет конгрессу о российских олигархах и чиновниках, задействованных во внешней политике, для чего должен оценить их зарубежные активы и близость к Путину. Эта информация может быть использована для формирования новых санкционных списков – в этом свете упоминание в Paradise Papers может оказаться крайне токсичным.