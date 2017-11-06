Кто помогал Юрию Мильнеру инвестировать в Facebook и Twitter
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Одним из фигурантов так называемого «Райского досье» (названо так, потому что основной массив документов Appleby приходится в юрисдикции стран Карибского бассейна) стал Юрий Мильнер. В 2009–2010 гг. принадлежавший ему и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% Facebook, исходя из оценки компании в среднем $10 млрд. В мае 2012 г. Facebook провел IPO и получил на порядок более высокую оценку – $100 млрд, по которой DST и продал часть акций, выручив $2 млрд. Окончательно долю в Facebook фонд продал в 2013 г., ссылается The New York Times (NYT) на сообщение DST.
Согласно оказавшимся у журналистов документам, одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпром инвестхолдинг». До 2014 г. ее гендиректором был Усманов. Она выделила «сотни миллионов долларов» на покупку акций Facebook через офшор с Британских Виргинских островов – Kanton Services, пишет NYT. The Guardian сообщает о $920 млн инвестиций «Газпром инвестхолдинга» в Kanton Services в обмен на контроль над компанией. Контроль над управлением DST Global и его фондами всегда принадлежал и принадлежит Мильнеру, сообщил представитель DST.
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