Финансы / Рынки

ЦБ может изменить регулирование листинга

Банк России предложил подумать о том, чтобы правила листинга устанавливала сама биржа
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Центробанк предлагает подумать над идеей передать биржам полномочия по регулированию листинга облигаций. Об этом Банк России написал в своем консультативном докладе, опубликованном на его сайте в четверг.

Регулятор хочет обсудить с участниками рынка, кто должен нести ответственность за листинг – ЦБ или биржа – и можно ли делегировать биржам полномочия по установлению требований к допуску бондов к торгам и включению их в котировальные списки, следует из доклада.

Сейчас в России двухуровневая система листинга облигаций, напоминает ЦБ. С одной стороны, регулятор в нормативных актах устанавливает базовые требования к допуску облигаций к торгам и критерии допуска облигаций в котировальные списки первого и второго уровней. Но, с другой стороны, биржи вправе расширять требования, которым должен удовлетворять эмитент или выпуск облигаций для включения в котировальные списки.

«Такая модель регулирования во многом сложилась потому, что значимые средства институциональных инвесторов было разрешено инвестировать в активы, включенные в котировальные списки бирж», – говорится в докладе. Переход к регулированию правил инвестирования средств пенсионных накоплений в облигации вне зависимости от котировального списка открывает возможности для дальнейшей дискуссии, пишет ЦБ: сохранять ли в нормативных актах дополнительные требования (помимо требований закона о рынке ценных бумаг) по включению облигаций в котировальные списки или делегировать эти полномочия биржам.

ЦБ также предлагает решить, сколько должно быть котировальных списков, стоит ли их объединить или можно отказаться от них вовсе, сказано в докладе.

Сейчас на бирже обращаются облигации 332 корпоративных эмитентов. Все эти бумаги распределены биржей на три группы: первый и второй списки котировального уровня и третий – некотировального. В первом, премиальном списке, находится 251 выпуск облигаций 54 эмитентов. Почти 100% бумаг, выпущенных эмитентами, обращается на Московской бирже.

ЦБ полагает, что нужно решить, какую ответственность должна нести биржа за несоответствие эмитента критериям котировального списка, в который он был включен.

Как правило, инвесторы выбирают уровень листинга как главный критерий отделения надежных бумаг от ненадежных, говорит первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Это может привести к тому, что в их поле зрения могут не попасть достойные бумаги из более низкого котировального списка (а это упущенная выгода), или, напротив, эмитент в премиальном списке может оказаться ненадежным, добавил Швецов. «[Инвестор] психологически говорит так: ну если биржа посмотрела и включила в первый список, то уж наверняка там все хорошо», – рассказывает Швецов.

Он рассказал, что в 2014 г., когда пенсионные фонды могли покупать бумаги только из котировального списка первого уровня, НПФ купили «то, что подоходнее, а то, что подоходнее, оказалось не то, что понадежнее». Теперь по этим облигациям произошел дефолт, сказал Швецов. «Тогда еще не была выстроена система рейтингов, и они зря положились на критерий котировального списка номер один как достаточный, а не как необходимый», – констатировал он.

«Нужно определиться, в какой мере биржа несет ответственность [за несоответствие бумаг уровню листинга], – это административный штраф, дисквалификация руководства или некая финансовая ответственность», – говорит он. «Мы всегда биржу опекаем, с точки зрения законодательства о банкротстве биржа защищена, центральный контрагент защищен, сделка, заключенная на бирже, считается априори заключенной по справедливой цене, она не может быть признана недействительной и т. д. – очень много льгот предоставлено биржевой торговле, и справедливо, потому что в ней должно быть минимальное количество рисков», – рассказывает Швецов. Но у биржи должна быть и ответственность: она декларирует некую сущность, и инвестор полагает, что биржа добросовестно выполняет свою работу, указал он. Но необходим баланс, чтобы не стимулировать биржу создавать конфликт интересов, подчеркнул Швецов: «Ошибки возникают из-за конфликта интересов, когда один и тот же член правления отвечает и за привлечение эмитентов, и за листинг».

К вопросу о регулировании листинга ЦБ подтолкнул и интерес физлиц к долговому рынку, рассказал Швецов. Бум прихода населения на этот рынок еще впереди, считает он. Со временем инвесторы в погоне за доходностями будут обращать внимание и на корпоративные облигации, уверен первый зампред ЦБ: регулятор к этому времени хочет подготовить всю инфраструктуру.

По итогам обсуждения с рынком регулятор намерен прийти к модели, когда и ЦБ, и биржа, и инвесторы будут одинаково понимать сущность листинга, следует из слов Швецова. Сейчас они понимают сущность листинга по-разному, следует из его слов: это приводит не только к упущенной выгоде, но и к большим потерям.

ЦБ ждет предложения участников рынка до 30 июля. Вопрос о реформе листинга регулятор намерен решить до конца года. Если по итогам дискуссии ЦБ решит внести регуляторные изменения, для участников рынка будет предусмотрен переходный период, который займет около двух-трех лет. «Возможно, в результате все останется как есть. Возможно, мы сочтем, что тот режим, который сейчас используется в России, оптимален», – заключил Швецов.

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