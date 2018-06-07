Финансы / Банки

ЦБ рассказал, как изменит регулирование банков

Он перейдет к надзору за финансовыми группами и ужесточит подход к кредитованию
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Центробанк переходит к стимулирующему регулированию, объявила его председатель Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе. «Макроэкономическая ситуация и бурный прогресс в развитии технологий потребуют от финансового сектора лучше управлять издержками, совершенствовать свои процедуры и процессы. Изменение бизнес-моделей финансовых организаций, а мы считаем, что оно будет происходить под воздействием этих факторов, должно способствовать и ускорению экономического роста, а также сделает финансовые организации более устойчивыми в среднесрочной перспективе. Для ускорения этого перехода мы будем шире использовать стимулирующее регулирование», – сообщила Набиуллина.

Она перечислила направления, где ожидаются перемены.

Меньше валюты

«Мы уже приняли и будем принимать дополнительные меры по девалютизации балансов банков. Необходимо дальнейшее снижение валютного риска в целом по системе», – заявила Набиуллина. В интервью «Ведомостям» она говорила, что ЦБ уже повышает коэффициенты риска (используются для расчета регуляторных нормативов капитала. – «Ведомости») по валютным кредитам – до 130% для всех заемщиков, для заемщиков-экспортеров – до 110%. Раньше к ним применяли коэффициенты 100%. По займам на приобретение недвижимости коэффициенты выросли до 150%.

Также ЦБ обсуждает и другие меры, в том числе нормативы обязательных резервов, рассказала Набиуллина, «но там даже принципиальное решение не принято».

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Комментарии  ()
Korsikanec
14:40 07.06.2018
У меня у одного постоянное ощущение, что эта гуманитарная женщина занимается не тем, не так и не для того?
00
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