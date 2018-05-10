ЦБ отказался возвращать «Открытие холдингу» 28 млрд рублей за санацию «Траста»

При этом регулятор намерен добиться от компании возвращения этой же суммы

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«Открытие холдинг» лишился 28 млрд руб., полученных на санацию «Траста» Максим Стулов / Ведомости

Санируемый Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) банк «Траст» 27 апреля списал депозит своего бывшего акционера – «Открытие холдинга», сообщил во вторник холдинг. На счете находилось 28 млрд руб. – эти деньги Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выдало холдингу на санацию «Траста» еще в 2015 г., холдинг сразу же разместил их на депозите в банке. Вернуть средства «Открытие холдинг» должен был через шесть лет, в 2021 г. Однако летом 2017 г. на санацию в ФКБС отправилась вся группа «Открытие», включая «Траст», и АСВ потребовало вернуть заем досрочно.

Тогда «Открытие холдинг» указывал, что деньги должен возвращать не он, а сам «Траст», поскольку они были размещены на его депозите. Также холдинг предлагал агентству взыскать обеспечение по займу – 778 млн облигаций федерального займа «Россия-2030» на 28,5 млрд руб., рассказывал ранее представитель «Открытие холдинга». Однако никакой информации об исполнении требований «Открытие холдинг» не получил, сказано в сообщении компании.