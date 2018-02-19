Мамут увеличил долю в «Открытие холдинге» до 20%

Александр Мамут нарастил долю в «Открытие холдинге» Евгений Разумный / Ведомости

Кипрская компания Александра Мамута Accles Holdings Limited нарастила долю в «Открытие холдинге» до 19,56%: она приобрела 4,9% акций холдинга и в результате стала распоряжаться 11,6%, следует из документов «Открытие холдинга». Подконтрольная ей Gatecraft Limited также увеличила свою долю – с 0 до 7,99%. Обе сделки были совершены 27 декабря, однако холдинг раскрыл информацию об акционерах только сейчас.

Мамут не ответил на звонки и сообщения корреспондента «Ведомостей». Представитель «Открытие холдинга» отказался комментировать действия акционеров.

Gatecraft вернула долю в «Открытие холдинге» на прежний уровень – в отчете за III квартал холдинг называл Gatecraft владельцем 7,99% акций. Когда компания продала свою долю и была ли это сделка репо, не раскрывалось.

Помимо компаний Мамута акционерами «Открытие холдинга» являются: Вадим Беляев – через Atesolia Investment Ltd (11,1%) и Metriliano Investments LTD (6%), Вагит Алекперов и Леонид Федун – у их Reserve Invest Holding 11,9%, ВТБ (9,9%), Рубен Аганбегян (7,9%), ООО «Актив инвест», под управлением которого находится имущество ЗПИФ «Ресурс» (7,1%) и Velinio Holdings Limited (9,9%). Всего «Открытие холдинг» раскрывает акционеров, под контролем которых находится порядка 61%. Остальные акционеры владеют менее 5%, следует из документа компании.

Ключевым направлением деятельности «Открытие холдинга» был банковский бизнес, писал холдинг в отчете за II квартал 2017 г. Однако в августе холдинг потерял свой главный актив – банк «ФК Открытие»: ЦБ забрал его в Фонд консолидации банковского спектора на санацию. Вместе с ним фонду отошли банк «Траст», РГС-банк, «Росгосстрах» и три негосударственных пенсионных фонда – «Лукойл-гарант», электроэнергетики и РГС. В отчете за III квартал холдинг указывает, что вместе с банком банку «ФК Открытие» были переданы и «прочие торговые бумаги».

На балансе холдинга остались управляющая компания «Открытие», ряд дочерних компаний – «Открытие-информ», «Открытие Н», «Открытие капитал» и др., следует из отчетности компании. Также под контролем компании находятся АО «Архангельское геологодобычное предприятие» и девять зарубежных, преимущественно кипрских, компаний, говорится в документе. Одну из них — инвесткомпанию Otkritie Capital International Limited – холдинг продал концерну «Россиум» Романа Авдеева.

«Открытие холдинг» также упразднил совет директоров как исполнительный орган. Это произошло в связи с утверждением новой редакции устава компании 31 октября 2017 г., пояснил представитель холдинга. Закон не обязывает акционерное общество иметь совет директоров, говорит партнер «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. Совет директоров необходимо иметь эмитентам, чьи бумаги находятся в первом уровне котировального списка, следует из правил листинга Московской биржи. Ни один из 15 выпусков облигаций «Открытие холдинга» не входит в первый уровень.

Для непубличной компании совет директоров не играет значительной роли, указывает партнер Saveliev, Batanov & Partners Анастасия Савельева: стратегическое управление может быть сосредоточено в руках непосредственно немногочисленных или единственного акционера, а операционное управление осуществляет генеральный директор.

В совет директоров «Открытие холдинга» входили Беляев, Аганбегян, Дмитрий Ромаев, руководитель входящего в холдинг ИФД «Капиталъ» Ольга Плаксина и независимый директор, бывший замруководителя аппарата правительства и председатель совета директоров «Аэрофлота» Кирилл Андросов.