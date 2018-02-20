Мамут за несколько дней до санации «ФК Открытие» перестал быть совладельцем банка

Он продал долю в головном «Открытие холдинге» в августе 2017 года

Сумму сделки представитель Мамута не назвал Евгений Разумный / Ведомости

Александр Мамут вышел из акционеров «Открытие холдинга» за пять дней до санации банка «ФК Открытие». ЦБ ввел в банк временную администрацию 29 августа, а 24 августа прошлого года структуры Мамута, по словам представителя бизнесмена, продали кипрскую компанию Accles Holdings Limited. На 11 августа 2017 г. эта компания владела 6,67% акций «Открытие холдинга», следует из отчета холдинга за II квартал. Сумму сделки представитель Мамута не назвал.

Теперь Accles Holdings принадлежит Александру Бухарину, указал представитель Мамута, подчеркнув, что Бухарин никак не связан ни с Александром Мамутом, ни с его структурой, группой A&NN. В реестре кипрских компаний Бухарин указан 100%-ным владельцем Accles Holdings. Его полный тезка, Александр Бухарин, был гендиректором «БК Открытие». Представитель «Открытие холдинга» на вопрос «Ведомостей» об Александре Бухарине заявил, что компания не комментирует информацию об акционерах.

Таким образом, у Мамута не осталось косвенных вложений в акции банка.

«Открытие холдинг» в отчете за II квартал 2017 г. называл банк ключевым направлением своей деятельности. Теперь холдинг этого актива лишился: ЦБ списал капитал банка до 1 руб.

Accles Holdings в декабре 2017 г. нарастила долю в «Открытие холдинге» до 19,56%. Кипрская компания купила 4,9% акций холдинга и в результате стала распоряжаться 11,6%, следует из документов «Открытие холдинга», опубликованных в феврале. Подконтрольная ей Gatecraft Limited также увеличила свою долю – с 0 до 7,99%.

Gatecraft вернула долю в «Открытие холдинге» на прежний уровень – в отчете за III квартал холдинг называл Gatecraft владельцем 7,99% акций. Когда компания продала свою долю и была ли это сделка репо, не раскрывалось.

Gatecraft Мамуту не принадлежала, уточнил его представитель.

«Возможно, Мамут мог знать о том, что холдинг вел переговоры с ЦБ о санации банка», - говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. У «Открытие холдинга» очень высокая долговая нагрузка и без банка холдинг как актив становится малоинтересным для инвестиций, продолжает он, но найти покупателей на долю фактически в партнерском холдинге, где нет чужих людей, почти невозможно, поэтому есть вопросы к рыночному характеру этой сделки.