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Александра Астапенко
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Статья опубликована в № 4487 от 16.01.2018 под заголовком: Инвесторам «Открытие холдинга» не хватило копейки

Держатели облигаций «Открытие холдинга» подали на него в суд

Их не устроила 1 копейка, которую холдинг заплатил за реструктуризацию

Держатель реструктурированных облигаций «Открытие холдинга» Алексей Волков подал иск к компании, следует из картотеки арбитражных дел. Он требует признать недействительным решение общего собрания владельцев облигаций 5-й серии, которое холдинг провел в октябре прошлого года, рассказал «Ведомостям» Волков. «Иск подан от моего имени, но он коллективный – к судебному разбирательству присоединятся и другие держатели бумаг», – говорит он. В инициативную группу входят держатели разных выпусков бумаг холдинга на 20–25 млн руб., сообщил Волков.

В конце прошлого года «Открытие холдинг» реструктурировал 15 выпусков рублевых облигаций на 249 млрд руб., компания сократила число купонов, а также перенесла оферту. За это она заплатила своим инвесторам по 1 коп. на бумагу.

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