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Александра Астапенко
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Статья опубликована в № 4483 от 10.01.2018 под заголовком: Кредиторы «Открытие холдинга» рады каждой копейке

«Открытие холдинг» реструктурировал 15 выпусков облигаций на 249 млрд рублей

Кредиторы получили за это по копейке на бумагу

«Открытие холдинг» реструктурировал все 15 выпусков рублевых облигаций на 249 млрд руб. Число купонов сократилось на 2–4 за счет удлинения одного из купонных периодов. Инвесторы также согласились перенести оферту по выкупу бондов за отступные в размере 1 коп. на бумагу, следует из соглашений о новации.

Серию реструктуризаций «Открытие холдинг» проводил три месяца начиная с октября. Держатели 14 выпусков согласились изменить условия с первого раза. Реструктуризация выпуска на 42 млрд руб. с погашением в июле 2027 г. потребовала повторного собрания держателей облигаций: в первый раз 12 млн из 41,9 млн голосов было отдано против реструктуризации, но на втором собрании 27 декабря 2017 г. решение было принято единогласно.

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