ЦБ завел дело на «Открытие холдинг»

Подобные дела были заведены и в отношении других компаний, которые не названы Максим Стулов / Ведомости

Банк России расследует дело в отношении «Открытие холдинга» и ООО «Открытие Н», говорится в заявлении самого холдинга. Регулятор считает, что холдинг должен был выставить оферту на покупку акций «ФК Открытие». Подобные дела были заведены и в отношении других компаний, названия которых в заявлении «Открытие холдинга» не приводятся.

Дела об административном нарушении по статье 15.28 КОАП завело Управление обеспечения прав инвесторов ЦБ в декабре 2017 г. Из протокола ЦБ (копии приложены к заявлению «Открытие холдинга») следует, что 28 августа 2017 г. банк «ФК Открытие» приобрел 100% акций НПФ РГС, который в свою очередь владел 4,97% акций «ФК Открытие». В результате сделки НПФ РГС вошел в группу компаний, являющихся аффилированными лицами. Их совокупное владение акциями банка «ФК Открытие» превысило 75%. Также 28 августа банк «ФК Открытие» купил 100% банка «Траст».

По закону группа аффилированных лиц должна была направить миноритариям оферту по выкупу бумаг, чего сделано не было. Штраф для юридического лица за невыставление оферты составляет от 50 000 до 500 000 руб.

«Эти компании («Открытие холдинг» и «Открытие Н». – «Ведомости») в указанный период не приобретали акции НПФ РГС, банка «Траст» и каких-либо других компаний, а также не выступали сторонами указанной сделки. Обязанность исполнять порядок приобретения более 30% ПАО возлагается на юридическое лицо, входящее в группу лиц, которое приобрело акции, а не на любого участника группы», – говорится в заявлении «Открытие холдинга». Претензии ЦБ холдинг считает необоснованными: «Открытие холдинг» и ООО «Открытие Н» выражают свое недоумение в связи с возбужденными в их отношении административными делами. Любые наложенные на них санкции компании будут оспаривать в судебном порядке».

В «Открытие холдинге» отмечают, что сделки по покупке НПФ РГС и «Траста» были проведены за день до введения временной администрации по «настойчивому требованию» ЦБ в рамках консолидации активов, «которая была непременным условием проведения санации «ФК Открытие».

«Ведомости» ожидают ответа ЦБ.