Набиуллина рассказала, как разрубила московское банковское кольцо

Эльвира Набиуллина – властелин банковских колец Кирилл Калинников / РИА "Новости"

Первым о московском банковском кольце публично заявил прошлым летом менеджер УК «Альфа-капитал» Сергей Гаврилов: он предупредил клиентов, что судьба банков кольца может решиться до 2018 г., и советовал избавляться от субординированных облигаций Бинбанка, Промсвязьбанка, «ФК Открытие» и Московского кредитного банка (МКБ). Всех, кроме МКБ, Центробанк забрал на санацию, которая обошлась в 1,5 трлн руб.

Кольцо не было метафорой – более того, оно было не только банковским, признала в интервью «Ведомостям» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Участники московского пенсионно-банковского кольца – в него входили и банки, и пенсионные фонды, и «некоторые другие финансовые институты» – проводили взаимные операции, не обязательно закольцованные, иногда они были двусторонними, рассказала она: «Делалось это для того, чтобы обходить наше регулирование, камуфлировать риски». Риски накапливались, и когда один из институтов испытал проблемы, то они отозвались у тех, кто занимался перекрестным вложением, – проблему надо было решать, продолжает Набиуллина: «Эти банки не только too big to fail, но и too big to stay as it is. Мы поэтому и создали новый механизм санации».

Братство кольца

Размер операций внутри кольца составил «как минимум десятки миллиардов рублей», заявила Набиуллина, не назвав верхнюю границу оценки. Директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов оценивает кольцо в сотни миллиардов рублей вплоть до 300 млрд. Другие аналитики давать оценки не рискнули – полностью картина этих операций до сих пор не видна. Не факт, что и сам регулятор все знает – нужно видеть всю цепочку, говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

«Одна из таких сделок вам известна – подмена на балансе «ФК Открытие» кредитов с залогами на облигации структуры, связанной с пенсионной группой, на 30 млрд руб.», – говорит Набиуллина. Речь идет о сделках накануне санации «ФК Открытие» – в августе прошлого года вместо обеспеченных кредитов, выданных структурам О1 Group Бориса Минца, на балансе банка оказались облигации SPV-компании «О1 груп финанс». По этим бумагам объявлен дефолт.

Анализируй это «Мы получили сейчас информацию от фондов и от банка. Проводим анализ, и если у нас будут сомнения по поводу рыночного характера сделки, то собственники НПФ должны будут принять соответствующие финансовые решения». Эльвира Набиуллина, 22 июня 2015 г.

Весной 2015 г. после IPO Промсвязьбанка по 10% акций банка за 6,9 млрд руб. купили на бирже НПФ «Будущее» Минца и фонды группы «Сафмар» – «Доверие» и «Сафмар». В итоге деньги по цепочке вернулись собственникам пенсионных фондов, знает Набиуллина: «Да, такая история была <...> И было достаточно тяжело доказать, что это ненадлежащий источник капитала для банка». Буквально накануне санации Промсвязьбанка фонды продали 20% на Московской бирже – теперь банк оспаривает эти сделки в суде, утверждая, что бумаги на деньги Промсвязьбанка выкупила компания Promsvyaz Capital его бывшего совладельца Дмитрия Ананьева.

Кольцо, еще кольцо

«О пенсионно-банковском кольце рынок знал. Были схемные банковские IPO, залезали в пенсионные деньги и де-факто направляли их на финансирование своих же проектов», – говорит совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. Цена на НПФ доходила до 20% средств под управлением – такая стоимость отбивается только операциями с определенной направленностью, продолжает он.