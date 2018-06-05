«Мы поэтому и создали новый механизм санации»

Эльвира Набиуллина объясняет, зачем понадобился новый механизм санации банков, и ждет решений правительства по налогам и бюджету, чтобы уточнить макропрогноз ЦБ

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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина Евгений Разумный / Ведомости

Правительство продолжает держать население и бизнес в неизвестности. ЦБ не исключение, утверждает Эльвира Набиуллина. Она активно участвовала в экономических совещаниях в Кремле, но оценивать будущие бюджетные и налоговые изменения не готова. А вот оценку событиям в финансовом секторе дала: банки, пенсионные фонды и другие участники рынка проводили перекрестные и закольцованные сделки – в результате выросло «московское пенсионно-банковское кольцо». Его размеры оцениваются минимум в десятки миллиардов рублей. Для решения таких проблем и создали санации по-новому.

Эльвира Набиуллина председатель Центрального банка России Родилась в Уфе в 1963 г. В 1986 г. окончила экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

1996 возглавила департамент экономической реформы Минэкономики

1997 назначена заместителем министра экономики

1999 вице-президент Центра стратегических разработок

2000 назначена первым замминистра экономического развития и торговли

2003 президент Центра стратегических разработок

2007 заняла пост министра экономического развития

2013 в июне назначена председателем Центробанка

– В июне ЦБ обнародует обновленный макропрогноз. Ситуация в экономике внушает вам больше оптимизма или пессимизма?

– Экономика развивается в соответствии с нашими прогнозами: вышла из рецессии и растет невысокими и волатильными темпами. I квартал оказался немного хуже наших ожиданий. Но важны не столько эти отклонения на 0,1 или 0,2 процентного пункта, сколько динамика и тенденции. Не думаю, что в июне мы сильно уточним прогноз: экономика вышла на темпы, близкие к потенциальным, вне зависимости от того, какой будет цена нефти. Мы это видим по безработице и по загрузке производственных мощностей. Что касается инфляции, то мы ожидаем, что к концу года она начнет повышаться и приближаться к таргету (4%. – «Ведомости»). Сейчас наш прогноз – между 3 и 4%, и рисков его превышения мы не видим. Беспокоит некоторое повышение инфляционных ожиданий. Мы должны посмотреть, это тенденция или месячное явление. И конечно, важный фактор, который может повлиять на денежно-кредитную политику (ДКП), – решения правительства в сфере налогов и бюджета. Мы ожидаем ясности.

– Для вас, наверное, ясность уже есть. Вы ведь участвовали во всех или почти во всех совещаниях по экономике в Кремле – и в расширенном, и в узком составе.

– Для ЦБ, как и для всех остальных, ясность наступит, когда эти решения будут объявлены. Тогда мы сможем учесть их в наших прогнозах. Если к опорному заседанию по ставке нашего совета директоров в середине июня этого не произойдет, то они будут оставаться для нас фактором неопределенности.

– Правительство в поиске 8 трлн руб. для выполнения майского указа выбирало, в частности, между небольшим смягчением бюджетного правила, как предлагал Алексей Кудрин, и повышением налогов. Правило, видимо, незыблемо, дополнительные нефтегазовые доходы не будут тратиться. А какой была ваша позиция, что выбрать?

– Все-таки это вопрос к правительству. Позицию по бюджетному правилу я высказывала неоднократно. При нынешних ценах на нефть и прогнозах оно может казаться жестким. Но напомню, что, когда его принимали, оно не выглядело слишком жестким, заложенная в нем цена нефти в $40 так не воспринималась. Восприятие жесткости или умеренности правила меняется вместе с ценами на нефть. Но в долгосрочной перспективе не исключено, что они опустятся до этого уровня, а правило должно быть именно долгосрочным. И еще один фактор нужно учитывать: как изменение правила воспримут инвесторы. Бюджетное правило – это доверие и предсказуемость. И если его менять, то должны быть очень серьезные основания.

– Но ведь не обязательно менять цену отсечения, можно поиграть с величиной дефицита бюджета, ввести контрциклические механизмы в правило.

– Когда правило принималось, то обсуждалось, что, возможно, оно должно сглаживать не только колебания цен на нефть, но и циклические колебания экономики. Но решили не усложнять правило – и для восприятия, и для реализации. Что касается займов, то, на мой взгляд, у нас есть люфт для их повышения. Но тоже есть свои пределы, займы нельзя нарастить сильно и быстро.

– Правительство увеличит займы для финансирования инфраструктуры, но, видимо, и налоги повысит. Получается, бюджет изымает у ослабленной экономики ресурсы, чтобы чиновники перераспределили их.

– Набор решений, где взять деньги для увеличения расходов, ограничен – повысить налоги, тратить нефтегазовые доходы, увеличить займы, у каждого есть плюсы и минусы. Ну и четвертое – с чем никто не спорит – повышать эффективность сбора доходов, налогов.

– Какие вы видите плюсы в повышении налогов?

– Повышение налогов всегда плохо для бизнеса, нужно сопоставлять с теми эффектами для общества в целом, которые будут получены за счет финансирования дополнительных расходов.

– Какого эффекта вы ожидаете от увеличения расходов на инфраструктуру, здравоохранение и образование?

– Чтобы потенциальные темпы экономического роста были выше 2%, нужны структурные изменения. Они включают в себя институциональные изменения, улучшение инвестиционного климата, но, безусловно, нужно и увеличение инвестиций в инфраструктуру и человеческий капитал. Главный вопрос – чтобы они были эффективными, привели к расшивке узких мест в инфраструктуре, к повышению качества человеческого капитала. А это не просто взять и потратить 8 трлн руб.

«Все время есть искушение сравнивать нынешние цены с тем, что было 3–4 года назад»

– Давайте вернемся к инфляции, но не к учитываемой Росстатом. Какова ваша субъективная инфляция?

– Я, наверное, в некотором смысле подвержена тому же феномену, что и большинство наших граждан: все время есть искушение сравнивать нынешние цены с тем, что было 3–4 года назад. Но моя субъективная оценка инфляции не сильно отличается от того, что дает статистика. Я, конечно, думаю, что темпы роста цен сильно замедлились.

– А как часто вы ходите в магазин?

– Часто хожу.

– Каждый день?

– Нет, наверное, все-таки не прямо каждый день.

– То есть ваши инфляционные ожидания на конец года – 3–4%?

– Да.

– Инфляция довольно устойчиво находится ниже таргета. И реальные ставки высоки. ЦБ периодически упрекают в излишне жесткой ДКП, в том числе чиновники.

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