Как миноритариям Промсвязьбанка удалось продать 20% его акций накануне санации

Promsvyaz Capital купил акции у НПФ и тут же продал их самому банку

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Промсвязьбанк считает, что его бывший предправления Дмитрий Ананьев нарушил предписание ЦБ Евгений Разумный

4 часа и 56 минут – столько времени ушло у Промсвязьбанка, его миноритарных акционеров и Promsvyaz Capital братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, чтобы накануне санации банка организовать покупку и продажу 20% его акций. Это следует из иска Промсвязьбанка в Арбитражный суд Москвы, который теперь под управлением временной администрации пытается оспорить эти сделки в суде («Ведомости» ознакомились с документом). Ответчики по нему – Promsvyaz Capital B.V., три НПФ – «Будущее» (входит в одноименную ФГ Бориса Минца), «Сафмар» и «Доверие» (входят в пенсионную группу «Сафмар» Михаила Гуцериева), а также три компании, управляющие средствами этих фондов.

О введении временной администрации в Промсвязьбанк с последующей передачей его на санацию ЦБ объявил 15 декабря. Накануне, 14 декабря, три НПФ продали 20,02% акций банка. Промсвязьбанк утверждает в иске, что ситуация в тот день развивалась следующим образом: с 17.58 по 18.56 мск 14 декабря в банк, выступающий в роли брокера, поступило семь поручений от Promsvyaz Capital на покупку чуть более 233,1 млрд акций банка. В 18.13–18.49 мск банк выставил семь заявок на Московской бирже и купил 222,9 млрд акций (20,02%) на 16,51 млрд руб. Исполнены были только первые пять заявок.

Акции продавали три компании, управляющие средствами НПФ, – «Иджи кэпитал партнерс» («Будущее»), УК «Управление инвестициями» («Сафмар» и «Доверие») и «Ай кью джи управление активами» («Сафмар»). Сделки проходили на Московской бирже по рыночным ценам в режиме торгов с расчетами «Т + 2», т. е. деньги за проданные бумаги компании должны были получить через два рабочих дня – 18 декабря.

Аналогичный собранному пакет Promsvyaz Capital, владеющая 50,03% акций Промсвязьбанка, вечером того же дня за ту же сумму продала самому банку. В 19.56 мск 14 декабря Промсвязьбанк перевел на счет Promsvyaz Capital в кипрском филиале банка 16,51 млрд руб. А уже в 22.54 эта сумма была зачислена на брокерский счет Promsvyaz Capital, чтобы она могла заплатить компаниям за бумаги.

Фактически бумаги Промсвязьбанка были куплены за его же счет, говорится в иске, и эти деньги банк утратил. Теперь номинальная стоимость 20% акций составляет всего 15 коп., пишет банк, поскольку его капитал был списан до 1 руб.

Банк считает, что все сделки были взаимосвязаны, просит признать их недействительными и взыскать с ответчиков 16,51 млрд руб. Это была сделка с заинтересованностью и ее должен был одобрить совет директоров банка, говорится в иске. Но в любом случае банк не имел права покупать свыше 10% своих акций – это нарушение запрета акционерным обществам владеть крупными пакетами собственных акций. Также Промсвязьбанк нарушил предписание ЦБ, которое тот выдал его председателю правления Дмитрию Ананьеву 11 декабря: регулятор ограничил банку операции по приобретению его ценных бумаг на сумму свыше 1 млн руб. в месяц.

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