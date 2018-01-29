Банки

У Промсвязьбанка появился новый акционер

В конце декабря он стал владельцем 9,96% в капитале банка

У Промсвязьбанка, санацией которого с середины декабря занимается Центробанк, появился новый акционер. В понедельник вечером банк раскрыл, что 28 декабря в его капитал вошла компания Bimersano Services Ltd (Кипр) - она владеет теперь 9,96% акций банка. До этого у офшора была доля в Промсвязьбанке, но крайне незначительная - 0,000005%, следует из документов банка. Кому принадлежит этот офшор - неизвестно.

Представитель Промсвязьбанка сообщил, что 29 января банк получил от регистратора реестр акционеров банка по состоянию на 28 декабря, где держателем доли оказался Bimersano Services Ltd. Ранее необходимого уведомления о приобретении более 5% акций компания не направила, подчеркнул он.

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