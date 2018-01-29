S&P может повысить рейтинг Промсвязьбанка

Именно тот факт, что банк станет опорным для оборонного сектора, повлиял на решение S&P изменить рейтинговый прогноз Максим Стулов / Ведомости

Рейтинговое агентство S&P повысило прогноз долгосрочного рейтинга контрагента Промсвязьбанка B+ с «негативного» до «позитивного», следует из сообщения агентства.

С 15 декабря 2017 г. банк находится на санации силами Фонда консолидации банковского сектора ЦБ. Он девятый по размеру активов – 1,3 млрд руб. на начало декабря прошлого года. Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что на финансовое оздоровление банка уйдет до полугода, а докапитализирован он будет в течение трех месяцев.

В январе стало известно, что Промсвязьбанк станет опорным банком для исполнения гособоронзаказа и госконтрактов. В течение I квартала 2018 г. Промсвязьбанк будет докапитализирован и передан в госсобственность, сообщал Центробанк. Регулятор отмечал, что масштабы деятельности Промсвязьбанка позволяют ему обслуживать широкий круг предприятий оборонного комплекса.

Именно тот факт, что банк станет опорным для оборонного сектора, повлиял на решение S&P изменить рейтинговый прогноз. «По нашему мнению, в случае реализации этих планов роль Промсвязьбанка для государства может возрасти, а его связь с правительством – усилиться, свидетельствуя о повышении вероятности предоставления банку экстраординарной государственной поддержки и, как следствие, о повышении кредитоспособности банка», – сказано в сообщении рейтингового агентства. При этом S&P может повысить рейтинг банка, если придет к выводу, что связь Промсвязьбанка с правительством усиливается, следует из сообщения: «Подобный сценарий предполагает большую готовность правительства оказывать финансовую поддержку банку, что поддержит его кредитоспособность».

Если же банк останется коммерческим банком и не получит особых задач от правительства, но сможет «восстановить доверие клиентов, показатели ликвидности и стабильность ресурсной базы», то кредитный рейтинг S&P будет подтвержден. В случае отсутствия или недостаточности краткосрочной поддержки Промсвязьбанка со стороны государства рейтинг банка может быть снижен – правда, в агентстве считают такой сценарий маловероятным.