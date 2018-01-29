Промсвязьбанк потребовал 16 млрд рублей от бывших акционеров Максим Стулов / Ведомости

Промсвязьбанк требует взыскать более 16 млрд руб. с трех негосударственных пенсионных фондов, их управляющих компаний и компании бывшего собственника банка – «Промсвязькапитал», следует из материалов Арбитражного суда Москвы.

Банк подал иск 22 января, он просит признать недействительными ряд сделок по продаже фондами его акций за день до объявления ЦБ о санации Промсвязьбанка. Негосударственным пенсионным фондам «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» принадлежало 20,02% Промсвязьбанка. Сделки по продаже акций были проведены 14 декабря на Московской бирже в течение 35 минут – с 18:13:59 по 18:49:31 мск. На следующий день, 15 декабря, ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка.

Промсвязьбанк также просит суд принять обеспечительные меры – запретить возвращать «ИДжи кэпитал партнерс» (управляет пенсионными накоплениями НПФ «Будущее») депозиты и начисленные по ним проценты, следует из определения суда. Речь идет о трех депозитах на 12,4 млрд руб. (5,8 млрд руб. от 7 декабря и еще два – на 5,96 млрд руб. и 690 млн руб. – от 14 декабря 2017 г.). Суд в принятии обеспечительных мер отказал, указав, в частности, что Промсвязьбанк не привел доводов о размере ответственности именно «ИДжи кэпитал партнерс» и НПФ «Будущее» при общих требованиях к семи ответчикам на 16 млрд руб.

Суд назначил предварительные слушания на 22 февраля.

«ИДжи кэпитал картнерс» требует от Промсвязьбанка вернуть ей депозиты на сумму 13,3 млрд руб., писал ранее «Коммерсантъ». «В декабре прошлого года управляющая компания неоднократно направляла в банк требования о возврате данных депозитов», – говорил изданию представитель УК. При этом он указывал, что Промсвязьбанк деньги не вернул и объяснений не представил. Компания собирается подать в Арбитражный суд Москвы иск к банку, писал «Коммерсантъ».

«Мы не видим оснований для оспаривания указанных сделок. Сделки по продаже акций Промсвязьбанка были заключены на бирже, в режиме открытых торгов, соответствуют всем требованиям законодательства и нормативным актам ЦБ», – заявил и. о. гендиректора НПФ «Сафмар» Денис Сивачев. Он пояснил, что фонд принял решение о выходе из капитала Промсвязьбанка заблаговременно на фоне появившейся в СМИ негативной информации о ситуации в кредитной организации. «Эти сделки были совершены в интересах застрахованных лиц, в целях недопущения снижения стоимости их пенсионных накоплений», – добавил он.

«Ведомости» ожидают комментариев Промсвязьбанка и НПФ «Будущее».