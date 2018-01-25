Промсвязьбанк пытается оспорить прошедшие накануне санации сделки

Он подал иск к трем зарубежным компаниям, которые продали ему акции и облигации 14 декабря

Дмитрий Новожилов / Ведомости

Санируемый силами ЦБ Промсвязьбанк пытается оспорить в суде сделки, прошедшие накануне его санации. 24 января он подал два новых иска в Арбитражный суд Москвы.

Ответчиками по первому иску выступают Promsvyaz Capital B.V. (структура бывших собственников банка братьев Ананьевых), Fintailor investments и Peters International. В качестве третьей стороны привлечен Банк России.

Второй иск Промсвязьбанка подан только к Fintailor investments. Оба иска поданы 24 января в Арбитражный суд Москвы, но пока не приняты к производству.

Кредитные ноты на 10 млрд рублей В 2017 г. состоятельным клиентам Промсвязьбанка предлагали купить кредитные ноты в качестве альтернативы вкладам, писал «Коммерсантъ». В действительности клиентам предлагались облигации Peters International (Cayman) Limited, писало издание, гарантами исполнения обязательств по ним выступали компании Peters International N.V. и Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых. Всего таких кредитных нот было продано на 10 млрд руб.

Суть исковых требований раскрыли в пресс-службе Промсвязьбанка: Promsvyaz Capital B.V., Fintailor investments и Peters International за день до объявления о санации Промсвязьбанка – 14 декабря – продали банку его же акции. «Указанные сделки были совершены в нарушение закона при неравноценном встречном удовлетворении», – говорится в комментарии представителя банка. Временная администрация Промсвязьбанка требует в суде признать недействительными сделки с акциями и вернуть банку более 8,2 млрд руб., рассказал представитель Промсвязьбанка.

Промсвязьбанк также пытается оспорить продажу ему облигаций со стороны Fintailor investments, говорит представитель банка. Сделки также прошли 14 декабря, отмечает он. Временная администрация просит признать сделки недействительными и вернуть банку более 7 млрд руб.

Первый зампред ЦБ Василий Поздышев 15 декабря сообщил, что регулятор видел сделки, которые прошли на Московской бирже: неназванные пенсионные фонды продали акции Промсвязьбанка и приобрели его облигации. Позднее стало известно, что из капитала банка вышли НПФ «Сафмар», НПФ «Доверие» и НПФ «Будущее».

К этим трем фондам, их управляющим компаниями и Promsvyaz Capital B.V. банк подал иск в понедельник, 22 января. Иск уже принят к производству, суд отказался принимать обеспечительные меры, следует из картотеки арбитражных дел.