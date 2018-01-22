Промсвязьбанк подал иск к продавшим его акции пенсионным фондам

За день до объявлении о санации Промсвязьбанка пенсионные фонды вышли из капитала банка, следует из сообщений раскрытия трех НПФ Евгений Разумный / Ведомости

Промсвязьбанк подал иск к трем негосударственным пенсионным фондам, которые продали его акции накануне санации. Ответчиками помимо фондов «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» выступают их управляющие компании – «Иджи кэпитал партнерс», УК «Управление инвестициями» и «Ай кью джи управление активами», а также компания бывшего собственника банка – «Промсвязькапитал».

Третьими лицами в деле заявлены «Московская биржа», Банк России и Национальный расчетный депозитарий. Иск зарегистрирован в картотеке арбитражных дел, но пока не принят к производству. Какие исковые требования заявил Промсвязьбанк, не указано. Сумма исковых требований не указана.

Человек, близкий к одной из сторон судебных разбирательств, говорит, что иск связан со сделками, которые прошли накануне введения временной администрации ЦБ.

«По состоянию на 22 января фонды пенсионной группы «Сафмар» не получали исковых заявлений от Промсвязьбанка или определений арбитражного суда о принятии такого искового заявления к производству. В связи с этим мы не можем дать комментарий ни о предмете иска, ни о сумме исковых требований. Юридическая позиция фондов может быть сформирована только после получения искового заявления и определения суда о принятии его к производству», – прокомментировали в «Сафмаре».

14 декабря, за день до объявления о санации Промсвязьбанка, пенсионные фонды вышли из капитала банка, следует из сообщений раскрытия трех НПФ. Вместо акций фонды купили облигации банка, говорил в декабре первый зампред ЦБ Василий Поздышев. Пенсионные фонды действовали по следующей схеме, объяснял он: 14 декабря управляющая активами нескольких негосударственных пенсионных фондов компания продала акции банка и в этот же день разместила в Промсвязьбанке несколько депозитов сроком на одну неделю.

14 декабря «Промсвязькапитала», которая, в свою очередь, расплатился с УК. «Для сокрытия манипуляций сделки купли-продажи доли проводились через биржу. Ровно через неделю УК НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря », - говорилось в заявлении Поздышева. В пресс-службе пенсионной группы «Сафмар» тогда заявляли, что управляющие компании фонды не размещали депозиты в Промсвязьбанке.

НПФ «Будущее», Московская биржа, ЦБ и НРД оставили запрос «Ведомостей» без ответа.