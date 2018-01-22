Капитал Промсвязьбанка стал отрицательным

Капитал первого уровня Промсвязьбанка стал отрицательным Евгений Разумный / Ведомости

Капитал первого уровня санируемого Промсвязьбанка к 25 декабря 2017 г. стал отрицательным – минус 134 млрд руб., следует из сообщения подконтрольной банку компании PSB Finance S. A. на Ирландской фондовой бирже.

Причина снижения капитала – убытки на 208 млрд руб., PSB Finance S. A. уведомил держателей субординированных облигаций седьмой серии о списании бумаг. Размер списаний – $283,7 млн, проценты по ним – $4 млн. Промсвязьбанк находится на санации в Фонде консолидации банковского сектора, подконтрольном ЦБ. В январе регулятор списал уставный капитал Промсвязьбанка до 1 руб.

Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что банк будет докапитализирован в течение трех месяцев, а на всю процедуру санации уйдет до шести месяцев. Нехватка капитала у Промсвязьбанка может достигать 200 млрд руб., указывал он. В январе ЦБ заявлял, что Промсвязьбанк будет докапитализирован в течение I квартала 2018 г., после чего передан в госсобственность – он станет опорным банком для исполнения гособоронзаказа. Руководителем кредитной организации станет Петр Фрадков, старший сын бывшего премьер-министра, экс-директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.