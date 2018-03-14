Альфа-банк раскритиковал доклад ЦБ о залоговой реформе

Тема регулирования залогов рассматривается односторонне и, по сути, не раскрыта, категоричен зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин Максим Стулов / Ведомости

«Название доклада - "Совершенствование регулирования залогового обеспечения" – расходится как с его содержанием, так и с основой проблемой, заявленной регулятором», - говорится в ответе зампреда правления Альфа-банка Владимира Сенина на запрос «Ведомостей». Это официальная позиция банка, подтвердил его представитель.

Накануне ЦБ выпустил консультативный доклад, в котором говорится о том, как регулятор намерен ужесточить надзор за работой банков с залогами, в том числе для предотвращения вывода активов и обеспечения по ним. В частности, регулятор хочет получить право вводить для банков запрет на изменение и прекращение договоров об обеспечении. Информацию о введенных запретах и ограничениях на проведение отдельных банковских операций ЦБ, возможно, будет публиковать, сказано в докладе. За нарушение запрета регулятор предложил ввести уголовную ответственность. Также регулятор предложил ужесточить правила формирования резервов, чтобы ограничить возможности банков занижать провизии за счет учета залогов, часто неликвидных.

Тема регулирования залогов рассматривается односторонне и, по сути, не раскрыта, категоричен Сенин. ЦБ видит проблему вывода из банков ликвидных активов в преддверии банкротства банков основной, но операции с залогами, «даже по самой приблизительной оценке, не играют определяющей роли при выводе из банков активов», отмечает Сенин. «Поставленная в докладе проблема имеет крайне опосредованное отношение к регулированию залогов», - уверен он.

Банки хотели бы решить много правовых проблем, касающихся залогов, следует из его заявления. Это совершенствование гражданско-правового регулирования, в том числе в части порядка оформления залогов всего имущества должника, залог прав по банковскому счету и банковскому вкладу; снижение издержек банков при проведении залоговых операций, в том числе за счет исключения дублирования в различных залоговых реестрах; использование в качестве залогов при кредитовании высокотехнологичных предприятий, объектов интеллектуальной собственности и исключительных прав; стандартизация документации и снижение правовых рисков при оформлении обеспечения, перечислено в заявлении.

«В докладе все перечисленные вопросы, к сожалению, никак не затронуты», - сетует Сенин. «Фактические совершенствование регулирования залогов сведено исключительно к определению размера банковских резервов и мер банковского надзора за обоснованностью расчета этих резервов. Речь идет не о развитии банковского кредитования, а о борьбе с мошенничеством в кредитно-залоговой сфере», - указывает он.

Сенин также замечает, что предложения раскрывать информацию о вводимых мерах и введение ответственности банков «имеют частное отношение к залоговой тематике» и речь идет о запретах и публикации информации, далеко выходящих за рамки залоговых отношений. «Создается впечатление, что название, содержание и проблематика доклада слабо согласуются друг с другом. Поэтому сложно отследить логические построения регулятора, его действительные мотивы и причинно-следственные связи между описанными в нем явлениями», - заключает Сенин.

Предлагаемые ЦБ надзорные меры могут серьезно затронуть не столько банки, сколько крупнейшие российские компании, считает Сенин. Например, запрет на прекращение залога фактически парализует права залогодателя по распоряжению залоговым имуществом, ограничит его возможности по замене залога, говорится в заявлении. Это может дестимулировать кредитование уже со стороны заемщиков. «В любом случае он представляется крайне специальной и потенциально редко применимой мерой», - заключает Сенин.

«Позиция, изложенная в докладе, является предложением для обсуждения. Комментарии и замечания к докладу будут приниматься до 15 апреля и впоследствии будут обобщены», - сообщил представитель ЦБ в ответ на критику Альфа-банка.

«Ведомости» ожидают комментарии других банков.