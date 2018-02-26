Набиуллина призвала банки не увлекаться залоговым кредитованием
Российские банки увлекаются кредитованием под залог вместо оценки бизнеса заемщика. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации, передает «Прайм». Она отметила, что это ломбардное кредитование, которое «не очень нормально» для деятельности банков. Банки превращаются в большие ломбарды, добавила она.
Должна быть гарантия, что залог в один день куда-то не исчезнет, отметила председатель ЦБ. Опыт отзыва лицензий или санаций говорит о том, что сегодня залог есть, завтра нет, добавила она: «И заемщик неплатежеспособный сидит и не вернет деньги ни вкладчикам, ни кредиторам».
ЦБ будет добиваться права ограничивать в рамках мер надзорного воздействия не только банковские операции, но и операции с залогами, говорила Набиуллина в июле. Источником погашения кредита должен быть не залог, а операционная прибыль заемщика, говорила тогда она. Сегодня ЦБ имеет право ограничивать или запрещать только банковские операции, а не транзакции с залогами или другим имуществом.