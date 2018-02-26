Новости
Финансы
Новости

Набиуллина призвала банки не увлекаться залоговым кредитованием

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские банки увлекаются кредитованием под залог вместо оценки бизнеса заемщика. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации, передает «Прайм». Она отметила, что это ломбардное кредитование, которое «не очень нормально» для деятельности банков. Банки превращаются в большие ломбарды, добавила она.

Должна быть гарантия, что залог в один день куда-то не исчезнет, отметила председатель ЦБ. Опыт отзыва лицензий или санаций говорит о том, что сегодня залог есть, завтра нет, добавила она: «И заемщик неплатежеспособный сидит и не вернет деньги ни вкладчикам, ни кредиторам».

ЦБ будет добиваться права ограничивать в рамках мер надзорного воздействия не только банковские операции, но и операции с залогами, говорила Набиуллина в июле. Источником погашения кредита должен быть не залог, а операционная прибыль заемщика, говорила тогда она. Сегодня ЦБ имеет право ограничивать или запрещать только банковские операции, а не транзакции с залогами или другим имуществом.

Бизнес
Новости

Британский суд снял режим секретности с бракоразводного процесса Ротенберга с супругой

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Британские СМИ получили право писать о бракоразводном процессе миллиардера Аркадия Ротенберга с его экс-супругой Натальей. Такое решение принял Верховный суд Великобритании, отказавшись, пишет The Times. В противном случае, процесс оставался бы секретным еще как минимум до середины следующего десятилетия.

Бракоразводный процесс был засекречен в 2015 г. на том основании, что сообщения об «экстраординарном богатстве» супругов могут подвергнуть их жизни опасности. Сам процесс назывался дело «R v R». Британским СМИ было запрещено писать даже о самом факте проживания Натальи Ротенберг в Великобритании. На российские СМИ подобный запрет не распространялся. Да и сама Ротенберг широко освещала события своей светской жизни в Twitter и Instagram.

Суд отказался снять режим секретности с процесса даже после его завершения в 2016 г. Это решение было оспорено The Times в Высоком суде Лондона, отменившем запрет на публикации. Издание отмечало, что один из ближайших соратников российского президента Владимира Путина ищет в британских судах защиты, которой не пользуется ни один британский подданный. Адвокаты Ротенберга обжаловали и это решение, но Верховный суд Великобритании отклонил его апелляцию на том основании, что «ходатайство не касается спорных вопросов».

Детали финансовых расчетов между бывшими супругами остаются частными. Речь идет, в частности об условиях использования их особняков в Суррее стоимостью 35 млн фунтов и лондонской квартиры стоимостью 8 млн фунтов.

В ноябре 2017 г. Наталья Ротенберг рассказала The Bell детали достигнутого соглашения о разводе. Она согласилась не претендовать на половину совместно нажитого в браке и получить недвижимость и имущество для личного пользования. «Он ни на что не претендовал, отдал все, что мы нажили», - рассказывала она, уточнив, что долей в бизнесе Ротенберга после развода не получила.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

Один из крупнейших латвийских банков объявил о самоликвидации

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На внеочередном собрании акционеров латвийский банк ABLV принял решение о самоликвидации. Об этом говорится на его сайте.

Таким образом можно будет обеспечить сохранность активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами, говорится в сообщении банка. Это самое правильное решение, которое возможно принять после сообщения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации, приводятся там же слова предправления ABLV Эрнеста Берниса. «Финансовое состояние банка прекрасное, поэтому нам необходимо заботиться о каждом клиенте и защите его прав», – подчеркивает он.

На прошлой неделе комиссия рынка финансов и капитала Латвии (FCMC) ограничила платежи ABLV по требованию ЕЦБ. В частности, банку запретили проводить дебетовые операции во всех валютах. FCMC уточняла, что это временная мера. Это решение связано с необходимостью дать банку достаточно времени на проведение мер по стабилизации ситуации, прокомментировал тогда это ABLV. Банк принял решение заложить часть ценных бумаг и просил Банк Латвии выдать кредит в размере до 480 млн евро. До этого минфин США обвинил ABLV в отмывании денег и закрыл доступ банку к американской финансовой системе.

ABLV был основан в 1993 г. Контрольный пакет акций принадлежит Эрнесту Бернису и Олегу Филю.

Политика
Новости

Обвиняемый в организации теракта в петербургском «Перекрестке» признан невменяемым

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

По итогам судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый по делу о взрыве в петербургском супермаркете «Перекресток» Дмитрий Лукьяненко признан невменяемым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Лукьяненко Елену Корнилову.

Лукьяненко был направлен на психолого-психиатрическую экспертизу по решению следователя. Обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере, сообщал ранее Следственный комитет.

Во вторник, 27 февраля, суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Лукьяненко. Его адвокат просила изменить ему меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Однако суд отказал.

Взрыв в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря. Тогда в одной из камер хранения сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. Пострадали 18 человек. СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более лиц, но позже переквалифицировал дело на теракт.

Выбор редактора
Политика
Новости

Сирийский центр по примирению сообщил о «сотнях заложников»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Незаконные вооруженные формирования нарушают режим прекращения боевых действий в Сирии, а также удерживают «сотни заложников», среди которых есть женщины и дети. Об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), поступившем в редакцию «Ведомостей».

За последнюю неделю боевики выпустили по жилым кварталам сирийской столицы 228 мин и снарядов, отмечает ЦПВС. Ранено более 50 человек, четверо погибли, уточняется в сообщении.

С 27 февраля в пригороде Дамаска – Восточной Гуте – вводится «гуманитарная пауза» для помощи мирному населению. В это время сирийские правительственные войска прекратят наносить удары по террористам. Для эвакуации больных и раненых подготовлено необходимое количество автобусов и автомобилей скорой помощи, уточняется в сообщении ЦПВС. Кроме того, уже организованы пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи.

На прошлой неделе стало известно об обстреле жилых кварталов и ЦПВС. Тогда боевики выпустили 14 мин, в результате чего ранения получили девять мирных жителей. Пострадавших среди российских военнослужащих нет, отмечал ЦПВС. Ответственность за гибель людей в сирийской Восточной Гуте несут те, кто поддерживает террористов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «Как вы знаете, ни Россия, ни Сирия, ни Иран не относятся к категории таких государств, ибо именно они на земле ведут непримиримую борьбу с террористами в Сирии».

Выбор редактора
Финансы
Новости

В НПФ «Благосостояние» сменился исполнительный директор

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Исполнительный директор негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благосостояние» Юрий Новожилов покидает фонд в связи с истечением срока действия трудового контракта. Совет фонда утвердил его отставку, говорится в пресс-релизе НПФ.

В сообщении не раскрывается, почему совет фонда решил не продлевать контракт с Новожиловым, однако уточняется, что совет фонда поблагодарил его за проделанную работу. Юрий Новожилов работал исполнительным директором НПФ с февраля 2012 г.

Место Новожилова займет Анатолий Милюков. Он с 2014 г. возглавлял совет директоров управляющей компании «Апрель капитал». Милюков также работал в должности первого вице-президента, руководителя блока доверительного управления активами клиентов Газпромбанка, в УК «Альфа-капитал» и ИК «Мосбизнестраст».

Под руководством Милюкова исполнительной дирекции предстоит реализовать новые подходы к управлению фондом и сохранить позиции «Благосостояния» в числе лидеров рынка негосударственного пенсионного обеспечения, добавил представитель РЖД (НПФ «Благосостояние» подконтролен РЖД).

Клиентами НПФ «Благосостояние» являются более 1,2 млн человек. С 1999 г. «Благосостояние» является уполномоченным фондом для работников железнодорожной отрасли и реализует корпоративную систему негосударственного пенсионного обеспечения для предприятий и организаций сферы ж/д транспорта.

Дозвониться до Юрия Новожилова не удалось.

Бизнес
Новости

Суд Лондона рассмотрит иск Дерипаски к Потанину на неделю раньше

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Слушания по делу основного владельца UC Rusal Олега Дерипаски против основного владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина пройдут в Высоком суде Лондона завтра, 27 февраля. Об этом говорится на сайте суда. Изначально они должны были пройти 5 марта.

Стороны спорят из-за оферты Crispian Романа Абрамовича. Он продает большую часть пакета в «Норникеле» – 4% из 6,3%, которыми он владеет вместе с партнером по Evraz Александром Абрамовым. Компания Потанина – Bonico Holdings Co Ltd. – предложила продать ей этот пакет за $1,47 млрд. В свою очередь Crispian предложила крупнейшим акционерам «Норникеля» – UC Rusal и Whiteleave – право выкупить бумаги на тех же условиях, что предложены Bonico (это предусматривают условия акционерного соглашения). Компании оферту приняли.

Однако UC Rusal настаивает: выход Абрамовича меняет расклад сил в компании, сделка должна быть остановлена. С требованием признать сделку недействительной UС Rusal и обратилась в лондонский суд.

Выбор редактора
Политика
Новости

ФСБ рассказала о скрывающемся в Германии организаторе поставок кокаина из Аргентины

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщает, что организатор преступной группы, которая пыталась провезти около 400 кг кокаина из Латинской Америки в Россию, находится в Германии. В Аргентине по данному делу задержаны двое граждан этой страны, передает «Интерфакс».

«ФСБ России совместно с МВД и Национальной жандармерией Аргентины с декабря 2016 г. осуществляла мероприятия в отношении участников международной преступной группы, причастной к организации контрабандного канала поставок крупных партий кокаина из Латинской Америки на территорию России и ряда европейских стран», - сообщили в ЦОС ФСБ.

Как отметили в ФСБ, в результате проведенной работы правоохранительные органы установили участников преступной группы. На данный момент проводится работа по привлечению к уголовной ответственности организатора ОПГ, находящегося в Германии. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Следственный департамент МВД России возбудил дело по признакам преступлений ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229.1 УК (контрабанда и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере).

Выбор редактора
Финансы
Новости

Зампред ВТБ не подтвердил продажу «ВТБ страхования» «Согазу»

ТАСС
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Продажа страхового бизнеса группы ВТБ не обсуждается: банк развивает страховой блок как часть собственного бизнеса, сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Герберт Моос в ходе телефонной конференции с аналитиками. «К сожалению, этого не случилось», - сказал он, отвечая на вопрос о появившейся в СМИ информации о возможной продаже страхового бизнеса ВТБ «Согазу». «Прямо сейчас страховой бизнес - это (полноправная) часть нашего бизнеса, никакая продажа в настоящее время не обсуждается», - сказал он.

О том, что ВТБ рассматривает возможность слияния страхового бизнеса группы с «Согазом», заявил в январском интервью Reuters президент ВТБ Андрей Костин. «С "Согазом" идет обсуждение, и слияние возможно при получении какого-то пакета. У нас идут переговоры, но решений никаких пока нет», – сказал Костин.

В страховой блок ВТБ входят универсальная компания «ВТБ страхование», компании по страхованию жизни и медицинскому страхованию. Прибыль розничного страхового бизнеса группы ВТБ по МСФО в 2017 г. выросла на 65,6% до 20,4 млрд руб.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Названы имена тридцати допущенных к Паралимпиаде россиян

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Международный паралимпийский комитет (МПК) сегодня назвал имена тридцати российских паралимпийцев, допущенных на Паралимпиаду, которая откроется в южнокорейском Пхенчхане 9 марта.

«В делегацию включены 10 атлетов-горнолыжников, 12 лыжников и трое сноубордистов. В команду керлинга на колясках войдут пять членов», - говорится в сообщении. В команду обеспечения войдут шесть гидов для спортсменов с ограничениями по зрению и еще 39 человек, включая спортивных функционеров. Поскольку слотов на Паралимпиаде для мужчин-лыжников под нейтральным флагом не осталось, в этой дисциплине от России представлены только женщины.

Все 30 спортсменов соответствуют квалификационным критериям для Игр, выполняли строгие условия отбора Международного олимпийского комитета, говорится в сообщении. В частности, все они прошли минимум два антидопинговых теста в последние полгода.

В августе 2017 г. Паралимпийский комитет России был дисквалифицирован из-за допинговых нарушений на Играх в Сочи. В январе 2018 г. решение о дисквалификации продлили. Российские паралимпийцы, таким образом, будут участвовать в Олимпиаде под олимпийским флагом.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Аэрофлот» снова изменил норму ручной клади

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Аэрофлот» увеличил размер ручной клади. Это следует из сообщения авиаперевозчика. По новым правилам теперь можно перевозить в салоне ручную кладь размером не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту. Таким образом, «Аэрофлот» лишь на 5 см изменил разрешенную высоту ручной клади.

Ранее в феврале авиаперевозчик ужесточил контроль за размером ручной клади. В салон разрешалось проносить багаж размером не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 20 см в высоту. Эти новые правила «Аэрофлота» вызвали много жалоб среди пассажиров. Например, один из них обращал внимание, что большинство небольших чемоданов имеют высоту 23-24 см.

Вес разрешенной ручной клади у «Аэрофлота» остался таким же – не более 10 кг для классов эконом и комфорт, 15 кг для бизнес-класса.

По Федеральным воздушным правилам авиакомпания обязана перевезти до 5 кг ручной клади плюс некоторые предметы сверх этого (костыли или коляска, детское питание). «Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – разрешает проносить в салон ручную кладь размером не более 36 x 30 x 27 см.

Выбор редактора
Политика
Новости

ЕС ввел санкции против двух сирийских министров

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет ЕС по иностранным делам ввел санкции в отношении двух сирийских чиновников - министра промышленности и министра информации. Оба были назначены на занимаемые ими посты в январе 2018 г.

Санкционный список по Сирии расширен «ввиду серьезности ситуации в стране» и с учетом последних изменений в правительстве Сирии, говорится в коммюнике.

Теперь санкционный режим распространяется на 257 сирийских чиновников. По мнению Совета ЕС, они «несут ответственность за силовые репрессии против гражданского населения в Сирии, получают выгоду от сирийского правящего режима либо связаны с такими лицами». В санкционный список по Сирии также включены 67 юридических лиц.

Совет ЕС считает необходимым продолжить поиски политического решения конфликта в Сирии и выступает против военных действий в стране.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Роснефть» планирует закрыть совместное предприятие «Башнефти» с «Лукойлом»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Роснефть» планирует закрыть совместное предприятие подконтрольной ей «Башнефти» и «Лукойла» – «Восток НАО», сообщает РБК со ссылкой на неназванного собеседника, близкого к «Башнефти», и копию письма, которое предправления «Башнефти» Андрей Шишкин и главный геолог «Роснефти» Андрей Лазеев направили главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину. Как пишет РБК, Сечин согласовал ликвидацию - на письме стоит соответствующая резолюция.

«Башнефть» и «Лукойл» создали «Восток НАО» в апреле 2014 г. для разведки и добычи углеводородов в Ненецком автономном округе. Компания принадлежит им на паритетной основе. У «Восток НАО» есть права на пользование семью участками недр, указано на ее сайте.

Из письма следует, что месторождения на участках не были открыты. С 2013 по 2016 г. было пробурено две скважины: первая дала приток нефти с водой, во второй ничего не оказалось. Сейчас «Башнефть» занимается трудоустройством сотрудников «Восток НАО», перенаправляя их на другие проекты. Представители «Роснефти» и «Лукойла» отказались от комментариев. В рамках проекта «Восток НАО» потратили около 15,6 млрд руб.

РБК и ранее сообщал о возможной ликвидации совместного проекта «Башнефти» и «Лукойла». Проблемы заключаются не только в сложной геологии, но и разногласиях между компаниями, уточняли источники издания.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото