Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4525 от 14.03.2018 под заголовком: ЦБ требует залог сохранности активов

ЦБ ужесточит правила учета залогов по кредитам

Регулятор хочет запретить банкам снимать залоги и ввести уголовную ответственность за нарушение запрета
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Центробанк планирует ужесточить надзор за работой банков с залогами, говорится в докладе на сайте регулятора, его ЦБ намерен обсудить с участниками рынка.

Регулятор выявляет случаи, когда банки проводят операции с признаками вывода ликвидных активов, в том числе полученных в залог, например недвижимости или ценных бумаг, говорится в документе. В результате банки лишаются ликвидных активов и утрачивают капитал, оставаясь с проблемными требованиями к компаниям, перспектива которых расплатиться сомнительна. Возвращать исчезнувшее сейчас можно только через суд: это долго, возврат имущества не гарантирован – поэтому ЦБ считает этот способ неэффективным. Превентивно ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов ЦБ не может: он вводится, когда проблемы банка носят необратимый характер.

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