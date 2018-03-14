ЦБ ужесточит правила учета залогов по кредитам

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Центробанк (председатель Эльвира Набиуллина – на фото) присмотрит за тем, чтобы обеспечение по кредитам было в целости и сохранности Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк планирует ужесточить надзор за работой банков с залогами, говорится в докладе на сайте регулятора, его ЦБ намерен обсудить с участниками рынка.

Регулятор выявляет случаи, когда банки проводят операции с признаками вывода ликвидных активов, в том числе полученных в залог, например недвижимости или ценных бумаг, говорится в документе. В результате банки лишаются ликвидных активов и утрачивают капитал, оставаясь с проблемными требованиями к компаниям, перспектива которых расплатиться сомнительна. Возвращать исчезнувшее сейчас можно только через суд: это долго, возврат имущества не гарантирован – поэтому ЦБ считает этот способ неэффективным. Превентивно ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов ЦБ не может: он вводится, когда проблемы банка носят необратимый характер.

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