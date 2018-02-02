Статья опубликована в № 4500 от 02.02.2018 под заголовком: Рецепт на 1,5 триллиона
Расходы ЦБ на санацию банков превысили 1,5 трлн руб.
В декабре он выделил 300 млрд руб. на спасение Промсвязьбанка, но 220 млрд ему вернули «ФК Открытие» и Бинбанк
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«Ведомости» изучили, что происходило в конце года с тремя банками, которые Центробанк забрал на санацию в свой Фонд консолидации банковского сектора
Максим Стулов / Ведомости
В четверг банки опубликовали отчетности за декабрь 2017 г. «Ведомости» изучили, что происходило в конце года с тремя банками, которые Центробанк забрал на санацию в свой Фонд консолидации банковского сектора.
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