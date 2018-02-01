Клиенты начали возвращать деньги в «ФК Открытие»

Вклады физлиц в «ФК Открытие» выросли Денис Абрамов / Ведомости

В декабре «ФК Открытие» наконец удалось остановить отток средств клиентов и даже нарастить остатки. Средства на расчетных счетах и депозитах компаний за месяц выросли на 66,3 млрд руб. до 357,5 млрд руб., хотя до этого с лета сокращались, даже после того, как ЦБ объявил о санации банка силами Фонда консолидации банковского сектора. Вклады физлиц тоже выросли - на 21,6 млрд руб. до 413,5 млрд руб.

«Есть первые признаки того, что санируемый банк остановил отток средств клиентов для выправления баланса в сторону клиентского фондирования. Вопрос лишь в том, какова природа этих средств – рыночное ли это привлечение или разовые притоки», - говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.

Прошлой осенью руководство временной администрации банка и топ-менеджеры ЦБ пытались вернуть в «ФК Открытие» деньги клиентов. Тогда замруководителя временной администрации банка Анна Орленко и зампред ЦБ Василий Поздышев обращались к крупным клиентам банка с предложением возобновить сотрудничество и вернуть средства в банк. Тогда это помогло сократить оттоки, но не увеличить остатки на счетах. С января этого года «ФК Открытие» возглавил Михаил Задорнов, покинувший группу ВТБ.

«ФК Открытие» в прошлом году стал рекордсменом по заимствованию денег у ЦБ - он привлек от регулятора больше 1 трлн руб., что существенно сказалось на его балансе. После объявления о санации банка он начал задолженность сокращать. В декабре «ФК Открытие» вернул ЦБ 150,43 млрд руб. и теперь остается ему должен 565,31 млрд руб., следует из отчетности банка. «У «ФК Открытие» появился приток средств от клиентов, что позволило ему вернуть часть средств ЦБ. Однако более существенную роль сыграла докапитализация от регулятора – часть этих средств пошла на погашение задолженности перед самим Банком России и существенной части привлечения с межбанка по операциям репо», - говорит Лукашук.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя «ФК Открытие».