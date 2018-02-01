Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4499 от 01.02.2018 под заголовком: Взаимозачет от ЦБ

Как ЦБ вернет правительству 84 млрд рублей госпомощи, растворившейся в рухнувших банках

Эту сумму регулятор вольет в новый банк гособоронзаказа – Промсвязьбанк – и передаст его государству

Минфин придумал, как вернуть деньги, которые были выданы «ФК Открытие» и Бинбанку по программе докапитализации через ОФЗ. Схема возврата будет связана с передачей Промсвязьбанка Росимуществу, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Как именно эти два процесса будут связаны, он не раскрыл. Эта схема не потребует внесения поправок в бюджет, уточнил Моисеев: поправки будут внесены в закон о страховании вкладов.

Схема почти согласована, финальная версия законопроекта появится в ближайшее время, добавил он. «Это будет отдельный законопроект, который мы надеемся внести для ускорения поправками ко второму чтению, попросим депутатов, в какой-нибудь закон, который уже сейчас идет быстро. С тем чтобы как можно скорее начать саму процедуру передачи этого банка в казну. А отдельный законопроект, который пойдет с первого чтения и по всем процедурам, будет прописывать механизмы деятельности этого банка», – цитирует «Интерфакс» слова Моисеева.

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