Набиуллина рассказала, чем займется ЦБ после расчистки банковского сектора

«Мы считаем, что большую часть пути по расчистке банковского сектора от откровенно нежизнеспособных игроков мы прошли», – заявила Набиуллина Максим Стулов / Ведомости

«Мы уже несколько лет занимаемся оздоровлением сектора, на ближайшее время у нас на первый план выходят вопросы поддержки конкуренции», – рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банками, организованной ассоциацией «Россия».

«Мы считаем, что большую часть пути по расчистке банковского сектора от откровенно нежизнеспособных игроков мы прошли», – заявила она.

Регулятор за прошлый год отозвал 50 лицензий, что почти в два раза меньше, чем в 2015 и 2016 гг., сообщила она, добавив, что, несмотря на сокращение отзывов, в 2017 г. пришлось принять решения о санации трех крупных банков.

В банковской системе все еще остаются проблемы. Набиуллина делит их на три класса. Первый – это занижение величины кредитного риска и резервов, а также завышение стоимости залогов. Второй – схемное формирование капитала. Третий – это «пресловутое финансирование бизнеса собственников». Часть банков создавалась в 1990-е и в начале 2000-х для того, чтобы привлечь деньги с рынка и профинансировать бизнес собственников, объясняет Набиуллина. Неизбежно такая модель приводит к краху, указывает она, рекомендуя банкам ускорить переход к нормальной рыночной бизнес-модели.

Есть и случаи вывода активов, и фальсификация отчетности, добавила Набиуллина. Таких случаев все меньше, но они встречаются.

«Вернусь к теме конкуренции. На уровень конкуренции влияет пропорциональное регулирование, которое способно ее усилить», – рассказала Набиуллина. Этот год переходный: банки должны выбрать универсальную или базовую лицензию. Около 150 банков, это почти треть от их общего количества, уже проявили желание работать на базовой лицензии, поделилась она.

По ее словам, ЦБ не смотрит на банки с базовой лицензией как на малозначительные, у них есть задача поддерживать малый и средний бизнес в регионах. «Мы приложим усилия, чтобы такие банки работали в конкурентных условиях», – пообещала председатель ЦБ.

Среди других мер поддержки – развитие секьюритизации займов малому и среднему бизнесу.

Набиуллина отметила, что важно, чтобы голоса банков не размывались при обсуждении проблем в секторе и на площадке ассоциации «Россия». «Я знаю, что членские взносы в ассоциации, мягко говоря, стали чуть выше, чем в прошлом году (заявление вызвало аплодисменты в зале. – «Ведомости»), поэтому учитывайте финансовые возможности малого бизнеса», - сказала она.

Еще один вопрос, связанный с конкуренцией, – это размещение средств бюджета и компаний с госучастием. Доля этих средств в пассивах большая. Стратегическое решение регулятора – больше опираться на оценку рейтинговых агентств. Иные критерии, которые использовались для доступа к госсредствам, – это размер капитала и структура собственности, – должны уходить из этого регулирования, указывает Набиуллина. «Мы с вами знаем по практике, что надежными могут быть как большие банки, так и малые. Это позволит выровнять условия для банков разного размера».