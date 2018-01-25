В прошлом году банки заработали меньше, чем от них ждал ЦБ

Но зато они «вышли на траекторию роста», сообщил регулятор

Банки не оправдали надежд ЦБ (на фото председатель Центробанка Эльвира Набиуллина) Андрей Гордеев / Ведомости

В прошлом году российские банки заработали 790 млрд руб. чистой прибыли, сообщил ЦБ. Это на 15% меньше, чем в 2016 г.

ЦБ ждал от банков большего. «Я думаю, что можно рассчитывать на прибыль, близкую к 1 трлн руб., может быть, даже немного больше триллиона, даже с учетом признания убытков в банках, которые финансово оздоравливаются», – говорил в октябре в интервью телеканалу «Россия 24» зампред ЦБ Василий Поздышев (цитата по «Интерфаксу»).

Чистая прибыль банковского сектора снизилась из-за санации крупных банков («ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка. – «Ведомости»), говорит аналитик Moody’s Петр Паклин, начиная с сентября 2017 г. на эти банки пришлось около 677 млрд руб. потерь.

Основная часть заработанного банками пришлась на Сбербанк, его чистая прибыль за 2017 г. составила 674 млрд руб. И все же на рынке прибыльных банков больше, чем убыточных, подчеркивает регулятор: 420 против 140.

За 2017 г. банки увеличили портфель кредитов компаниям на 3,7% до 31,2 трлн руб. (в 2016 г. было сокращение на 1,8%), кредиты населению выросли на 13,2% до 12,2 трлн руб.

Кредитный портфель банков практически не изменился в 2017 г. на фоне слабого роста ВВП, низких инвестиций и как следствие невысокого спроса на новые кредиты, объясняет Паклин. «При сохранении устойчивости по итогам прошлого года банковский сектор вышел на траекторию роста», – говорится в сообщении ЦБ.

Средства населения выросли на 10,7% до 26,7 трлн руб., причем за декабрь рост составил 4,3%. Средства компаний выросли меньше – на 4,8% до 26,3 трлн. С марта 2017 г. доля вкладов населения в пассивах банков превышает долю корпоративного фондирования, и на начало этого года на эти два источника приходится 30,5% и 29,2% соответственно, указывает ЦБ.

Темпы роста депозитов связаны с политикой Минфина по финансированию дефицита бюджета, когда валютные резервы направлялись на финансирование бюджетных расходов: пенсии, социальные выплаты и т.д., объясняет аналитик Fitch Александр Данилов.