Сбербанк заработал рекордную прибыль за 2017 год

Статья опубликована в № 4487 от 16.01.2018 под заголовком: Новый рекорд от Сбербанка

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Столь существенно увеличить прибыль Сбербанку удалось за счет рекордной выдачи кредитов в прошлом году Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк заработал рекордные 674 млрд руб. чистой прибыли за 2017 г., следует из его отчетности по российским стандартам. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

Столь существенно увеличить прибыль Сбербанку удалось за счет рекордной выдачи кредитов в прошлом году. За год корпоративный портфель госбанка вырос на 6% до 12 трлн руб., а без учета влияния валютной переоценки – на 7,1%, говорит представитель банка. Розничный портфель вырос на 13,6% до 4,9 трлн руб. – начиная с лета Сбербанк ежемесячно сообщал о рекордных выдачах.

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