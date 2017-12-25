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Администрация Трампа представит список близких к Кремлю «плохих парней»

Список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, близких к российской власти, так называемый «Кремлевский доклад», Белый дом представит в Конгресс США до конца января. Многие конгрессмены хотели бы использовать его как основу для составления нового санкционного списка, рассказал «Коммерсанту» бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид. «Этот доклад — ответ США, и прежде всего американского Конгресса, на то, что произошло в 2016 г., когда Россия вмешалась в наши выборы. И не только в наши, но и в политические процессы в Европе. Он также в целом отражает озабоченность американских законодателей действиями России на внешнеполитической арене, включая ее политику в отношении Украины», - пояснил он.

Фрид отметил, что в Конгресс должен быть представлен список персоналий «близкого круга президента» Владимира Путина. «Я призвал администрацию, в том числе публично, не гнаться за количеством и не стараться «перевыполнить план», как говорят у вас в России… Намного правильнее было бы составить более короткий, но сильный список «плохих парней». То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии. Массовость тут не главное», - пояснил он. В документ также должна войти информация об активах членов семей фигурантов списка. Фрид не рекомендовал бы включать в него, например, министров иностранных дел Сергея Лаврова и обороны – Сергея Шойгу. Рид считает, что чиновники действующей администрации США сконцентрируются на таких людях как Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, уже внесенных в санкционный список США.

Бывший представитель американской администрации отмечает, что список должен быть «компактным», он был бы шокирован, если бы с перечень вошла тысяча фигурантов. Задача Белого дома – не запретить успешным бизнесменам вести бизнес с США, а подать сигнал о недовольстве политикой Кремля.

При составлении списка Белый дом обычно пользуется как открытой информацией из СМИ и экспертных докладов, так и данными спецслужб. Также к докладу причастны Минфин и Госдепартамент. «Они задействуют все источники информации. Насколько мне известно, в администрации сейчас кипит работа над ее сбором», - рассказал Фрид. По закону «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), список может быть как полностью публичный, так и секретный. Сейчас определяется, какой вариант предпочтительнее.

Попадание в список не значит, что против его фигурантов санкции будут введены автоматически, но возникает риск того, что в будущем они будут внесены в SDN – Specially Designated Nationals List или список граждан особых категорий. Американцам запрещено вступать с ними в любые финансовые отношения. «На практике это означает, что люди, в отношении которых введены санкции, более не смогут обладать банковскими счетами в долларах или счетами в другой валюте, если трансакции банка, хранящего их сбережения, идут через США. Они лишаются доступа ко всему, что связано с финансовой системой США», - пояснил Фрид. Европейские банки напрямую не участвуют в этой системе, но они могут счесть, что взаимодействие с фигурантами списка связано с более высокими рисками». Практика такова, что при внесении в SDN фигурант списка «теряет доступ к услугам большинства западных банков. Такова практика», - подчеркнул Фрид.