Стоит ли ВТБ покупать «Возрождение»
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ВТБ изучит перспективы покупки банка «Возрождение» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, заявил в среду президент госбанка Андрей Костин. «Мы пока еще не знаем, наши розничники говорят, что там может быть интерес. Но мы не очень представляем себе ситуацию в «Возрождении», мы никогда этот банк не смотрели, не анализировали», – сказал он, добавив, что Центробанк установил «достаточно жесткие сроки, когда он хотел бы видеть этот банк проданным» (цитата по «Интерфаксу»). Костин сообщил, что рассчитывает заняться этой темой, как только вернется из Давоса, где проходит Всемирный экономический форум. Есть ли другие претенденты на «Возрождение», Костин не знает.
Ананьевы должны продать «Возрождение» до 18 марта – такое предписание им выдал ЦБ, приступивший в середине декабря к санации подконтрольного братьям Промсвязьбанка. Максимальная доля, которую они смогут сохранить в банке, – 10%. До середины февраля Ананьевы надеются определиться с кругом инвесторов, с которыми можно будет начинать due diligence банка, говорили «Ведомостям» два их знакомых. Интересантов много, среди них есть и ВТБ, но предметных переговоров не велось, указывал один из них. Об интересе ВТБ к банку слышал и другой человек, близкий к руководству «Возрождения».
Представитель «Возрождения» от комментариев отказался. Связаться с Дмитрием Ананьевым не удалось.
У «Возрождения» 1,3 млн розничных клиентов, 42 000 счетов компаний, 118 офисов, указано в его презентации для инвесторов от сентября прошлого года (опубликована на сайте банка). У банка 97 млрд руб. корпоративных кредитов и 54 млрд руб. розничных, следует из его отчетности на 1 декабря. Прибыль за январь – ноябрь составила 3 млрд руб.
В основном «Возрождение» специализируется на обслуживании компаний малого и среднего бизнеса и розничных клиентов в Москве и Подмосковье, это достаточно прибыльный сегмент, говорит аналитик Moody’s Мария Малюкова.
Розничный портфель «Возрождения» может заинтересовать ВТБ, считает главный методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. Просроченная задолженность по портфелю и доходность находятся на среднем по сектору уровне, говорит он. Однако на балансе «Возрождения» могут быть и проблемные активы, которые связаны с проектами бывших бенефициаров, предупреждает Беликов. Из-за этого будущий покупатель попросит дисконт к капиталу, предполагает он. На цене скажутся также и сроки, в которые Ананьевым нужно продать банк, – они слишком короткие, заключает Беликов.
«Возрождение», вероятно, будет продаваться с дисконтом, солидарен аналитик Fitch Александр Данилов. Помимо ограниченных сроков продажи на цену влияет и шлейф от истории с санацией Промсвязьбанка, говорит он. При условии, что у «Возрождения» не окажется больших скелетов в шкафу, круг заинтересованных в его покупке может быть довольно широк, считает Данилов.
«Возрождение» – достаточно прибыльный банк благодаря хорошей процентной марже и комиссионному доходу, говорит Малюкова. По итогам III квартала 2017 г. рентабельность активов банка составила 1,5%, рентабельность капитала – 13,7%, а чистая процентная маржа – 5%, перечисляет она. «Если после последней проверки ЦБ не выяснится, что у «Возрождения» были рискованные транзакции с компаниями братьев Ананьевых, то качество активов банка можно считать вполне адекватным», – полагает Малюкова.
О том, что ВТБ не исключает возможность приобретения других банков в этом году, в декабре говорил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. Правда, тогда речь шла о региональных банках. «Вопрос приобретения – один из возможных вариантов развития нашего бизнеса. У нас действительно есть территории, где не так сильны рыночные позиции. Например, Тюменская область, Поволжье», – рассказывал Печатников. ВТБ ориентируется на покупку здоровых банков с устойчивой бизнес-моделью и клиентской базой, подчеркивал он.
Костин в среду сказал, что ВТБ не передумал покупать региональные банки. «Вы же знаете, что в каждом банке начинаются какие-то проблемы: то смотришь – капитала не хватает, то еще какие-то проблемы. Мы не хотели бы связываться с банками, у которых есть проблемы. Честно говоря, у нас сегодня нет времени, чтобы тратить усилия на это. В 2011 г. было, а сейчас нет», – объяснил он.