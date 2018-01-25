Стоит ли ВТБ покупать «Возрождение»

Банк в хорошем состоянии, считают аналитики, но на сделку отведены короткие сроки, а на балансе могут оказаться и проблемные активы

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Андрей Костин и Дмитрий Ананьев, архивное фото ТАСС / Интерпресс

ВТБ изучит перспективы покупки банка «Возрождение» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, заявил в среду президент госбанка Андрей Костин. «Мы пока еще не знаем, наши розничники говорят, что там может быть интерес. Но мы не очень представляем себе ситуацию в «Возрождении», мы никогда этот банк не смотрели, не анализировали», – сказал он, добавив, что Центробанк установил «достаточно жесткие сроки, когда он хотел бы видеть этот банк проданным» (цитата по «Интерфаксу»). Костин сообщил, что рассчитывает заняться этой темой, как только вернется из Давоса, где проходит Всемирный экономический форум. Есть ли другие претенденты на «Возрождение», Костин не знает.

Ананьевы должны продать «Возрождение» до 18 марта – такое предписание им выдал ЦБ, приступивший в середине декабря к санации подконтрольного братьям Промсвязьбанка. Максимальная доля, которую они смогут сохранить в банке, – 10%. До середины февраля Ананьевы надеются определиться с кругом инвесторов, с которыми можно будет начинать due diligence банка, говорили «Ведомостям» два их знакомых. Интересантов много, среди них есть и ВТБ, но предметных переговоров не велось, указывал один из них. Об интересе ВТБ к банку слышал и другой человек, близкий к руководству «Возрождения».