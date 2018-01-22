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Статья опубликована в № 4491 от 22.01.2018 под заголовком: Центральный банк эпохи «Возрождения»

Братья Ананьевы потеряли контроль над «Возрождением»

Крупнейший пакет голосов теперь у ЦБ - через Промсвязьбанк

У «Возрождения» фактически не осталось акционеров, которые могут голосовать более чем 10% акций, выяснили «Ведомости». С 18 декабря у братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, владеющих 52,7% «Возрождения» через компанию «Промсвязькапитал», есть право голоса только по 10% акций, следует из предписания Центробанка («Ведомости» с ним ознакомились), направленного Ананьевым, «Промсвязькапиталу» и «Возрождению». Выходит, братья еще не успели продать банк, но уже лишились возможности определять его основные решения.

Помимо «Промсвязькапитала» у «Возрождения» еще шесть миноритарных акционеров, раскрытых в списке лиц, под контролем которых находится банк, но ни у кого из них доля не достигает и 10%. Также у банка есть группа миноритариев, которых он поименно не раскрывает (им принадлежит 6,48% акций). Еще 9,68% на конец III квартала было у банка «Россия», но в списке лиц, под контролем которых находится «Возрождение», от 5 октября «России» уже нет, а доля, которую она держала, пропала: «Возрождение» раскрыло владельцев только 90,26% акций с учетом неназванных миноритариев. Владельцы оставшихся 9,74% не известны.

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