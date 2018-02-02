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ЦБ поддержал частичные ограничения на покупку госбанками частных банков

Банк России в целом поддерживает предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ограничить возможности госбанков приобретать блокпакеты в частных кредитных организациях, сообщила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах организованной «Ассоциацией банков в России» ежегодной встречи банкиров.

«Мы уже официально выразили свое мнение в письме ФАС, что мы в целом поддерживаем возможность установления некоторых ограничений по экспансии государственного сектора», – сказала Набиуллина.

«Нас, конечно, беспокоит достаточно большая доля государственного сектора и в банковском секторе, поэтому мы в том числе настроены как можно быстрее при условии эффективной бизнес-модели выводить санируемые банки на рынок», - подчеркнула Набиуллина.

В то же время ЦБ учел и «обоснованность контраргументов со стороны банков и, в принципе, компаний с госучастием» о том, что такие меры «будут ограничивать их хозяйственную деятельность» и что госбанки потеряют свое конкурентное преимущество, если не смогут приобретать пакеты в частном банке для развития своей бизнес-модели, указала Набиуллина.

Этот вопрос еще предстоит проработать, подчеркнула председатель ЦБ. «Может, не прямые ограничения, наоборот, через ФАС разрешительный принцип покупки активов, когда это не нарушает условий конкуренции, когда это обосновано развитием бизнес-моделей», – отметила Набиуллина.

О том, что ФАС предложила ЦБ ввести ограничения на покупку госбанками других кредитных организаций или блокпакетов в них, сообщал «РИА Новости» замруководителя антимонопольного органа Андрей Кашеваров.

В 2017 г. ЦБ начал санацию трех крупных частных банков - ФК «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка, войдя в их капитал через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Первые два банка планируется объединить в одну кредитную организацию, Промсвязьбанк станет опорным банком для гособоронзаказа и крупнейших госконтрактов. Финансовое оздоровление через ФКБС предполагает последующую продажу банков.